FOTOD | Põhjaranniku rannad on suletud: vohab mürgine sinivetikas

Lõpuks ometi on käes õige temperatuuriga Eesti suvi, ent pealinna elanikel pole põhjust laintesse tormata: Tallinna kauneimates randades lehvib punane lipp. Näiteks Pirital on vesi suurepärased 20 kraadi, õhk 24 kraadi, inimesi rannas umbes 1600, ent vette minna ei tohi. Kõigiti meeldivast temperatuurist hoolimata lehvivad punased lipud Stroomi, Pikakari, Kakumäe ja ka Võsu rannas.

Terviseamet hoiatas paar päeva tagasi sinivetikate vohamise eest. Teateid vetikate kohta on tulnud kõikjalt üle põhjaranniku.

"Soovitame inimestel randa minnes jälgida vee seisukorda. Kui märkate, et vesi on muutunud tänu silmaga nähtavatele helvestele kollakas-roheliseks ja kogu kaldaäär on kaetud tiheda rohelise massiga, millel on kopituse lõhn, siis võib tegu olla sinivetikatega. Kui vee värvi muutvad helbed on nii väikesed, et vette pistetud oksal püsima ei jää, on sinivetika tõenäosus veel suurem," selgitas terviseamet.

Inimene võib sinivetikate toksiinidest mürgistuse saada peamiselt sinivetikarikast vett juues. Sellise vee neelamisel on täiskasvanutel harva tõsist mürgistust esinenud, eelkõige on ohustatud väikesed lapsed, vanemad inimesed ning kodu- ja karjaloomad. Koertel piisab mürgituse saamiseks karva lakkumisest peale sinivetikaid sisaldavas vees ujumist.

Sinivetikamürgituse sümptomid võivad sarnaneda tavalise gripi omadega, esineda võib naha ja silmade punetus, halb enesetunne ja kõhulahtisus, palavik, nohu ja köha, lihasevalud, huulte kipitamine ja pragunemine ning tasakaaluhäired.

Hobisünoptik Kairo Kiitsak jagas just nüüdsama ühismeedias pilti, mis probleemi ulatust selgitab: