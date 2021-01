FOTOD | Suur osa Eestist on kaetud lumevaibaga, tuleva nädala lõpus töötavad lumemöldrid taas

Riigi ilmateenistus kirjutas ühismeedias, et saartel ja mandri edelaosas domineerib ka täna veel must maa, aga olukord pole lootusetu. Sinna on oodata lund uuel nädalal: veidi tuleb teisipäeval, lisa saabub neljapäeval. Vahepeal läheb lihtsalt õhupööristel soodsa asendi sättimiseks mõni päev aega.

Nädala lõpu poole peaks külm süvenema üle terve Eesti ning sadanud lumi jääb maha ka saartel ja mandri edelaservas.

Ilmateenistuse prognoosi kohaselt tugevneb esmaspäeval Skandinaavia kohal kõrgrõhkkond ja laieneb üle Läänemere. Pilves taevasse ilmub ka selgemaid laike ja ilm on suurema sajuta. Tuul pöördub idakaarde ja on sisemaal nõrk, rannikualadel tasapisi tugevneb. Õhutemperatuur on öösel -1 kuni -6 kraadi ja kui Kagu-Eestis taevas mõneks tunniks selgineb, siis võib -9 kraadini langeda, päeval -1 kuni -5 kraadi, tuulele avatud rannikul jääb 0 kraadi lähedale. Teisipäeval liigub kõrgrõhkkond Soome kohale ja hoiab meie ilm suurema sajuta. Kuid nõrka lund üksikuis paigus võib pudeneda, sest Kesk-Euroopast avaldab survet madalrõhkkond. Ida- ja kirdetuul tõuseb tugevaks. Õhutemperatuur on öösel -2 kuni -8 kraadi, päeval on -1 kuni -6 kraadi piires.

Kolmapäeval ja neljapäeval saab kõrgrõhkkonna põhibaasiks Karjala ja Venemaa põhjaalad, lõuna poolt hoiab serva Läänemere ääres madalrõhkkond, mis võib niiskust lisada ning kohati nõrka lund tuua. Kahe rõhuala piirimail püsib kagu- ja idatuul tugevana. Idakaarest lisandub külma ning õhutemperatuur on öösiti -2 kuni -7 kraadi, kui taevas selgineb, siis langeb -10 kraadi ümbrusse, päeval on -2 kuni -7 kraadi.

Reedel saab lõunapoolne madalrõhkkond ülekaalu ja toob meile lund. Idakaare tuul tasapisi nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel -5 kuni -10 kraadi, päeval on -2 kuni -7 kraadi.