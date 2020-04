FOTOD | Täna sai maa valgeks. Lume- ja lörtsihood jätkuvad ka nädalavahetusel

Homme kaugeneb madalrõhkkond Barentsi merele ja selle järel ööks taevas selgineb. Puhub läänekaare tuul, öö hakul Virumaa rannikul loodetuul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -4, rannikul kuni 2 kraadi. Päeval kandub madalrõhkkonna kauget edelaserva mööda meile pilvi, millest siin-seal lörtsi- ja lumehooge tuleb. Tuul puhub valdavalt läänest ja loodest ning ulatub puhanguti 12, Soome lahe ääres kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 3 kuni 7 kraadi.

Pühapäeval liigub üle Eesti kõrgrõhuhari. Öö on enamasti selge taevaga ning nõrgeneva lääne- ja loodetuulega. Õhutemperatuur on -1 kuni -6 kraadi. Päeval lisandub läänevoolus niiskust ja pilvi ning õhtul võib lörtsi ja vihma sadada. Edelatuul tugevneb. Õhutemperatuur on öösel null kuni -4, rannikul kuni 3, päeval 3 kuni 8 kraadi.

Esmaspäev tuleb lõunapoolse kõrgrõhkkonna ning Skandinaavias ja Soomes ülekaalus oleva madalrõhkkonna piirimail tugeva edelatuulega. On nii selget taevast kui pilvevööndeid. Öösel võib kohati ka veidi vihma või lörtsi sadada. Õhuvool pöördub edelasse ja saabuvas soojemas õhumassis on õhutemperatuur öö nullkraadi ümbruses, saartel ja läänerannikul kuni 4, päeval 7 kuni 12 kraadi, meretuulega rannikul kuni 5 kraadi.

Teisipäeval liigub madalrõhkkond Skandinaaviast Soome poole ja selle lõunaserva mööda lisandub meile sooja ja päevaks ka niiskust ning üle Eesti liiguvad vihmapilved. Puhub võrdlemisi tugev edelatuul. Õhutemperatuur öösel 0 kuni 5, päeval 10 kuni 15, Kagu-Eestis võib veel kraad-kaks kõrgemale tõusta, meretuulega rannikul on kuni 7 kraadi.