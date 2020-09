FOTOD | Torm murdis Toompeal suure puu

Sarnaseid tormimurde leiab hulgaliselt üle kogu Eesti.

Mandril puhanguti kuni 18, saartel ja rannikul kuni 23 ja Soome lahel kuni 25 m/s puhunud tuul peaks vähehaaval nõrgenema.

Ööl vastu homset kaugeneb madalrõhkkond Venemaa põhjaalade poole, viib saju kaasa ja taevas selgineb. Loodetuule puhanguid on veel kuni 14, Soome lahe ääres enne keskööd 17, Virumaa rannikul kuni 22 m/s, pärast keskööd tuul nõrgeneb.

Päeval libiseb üle lauge kõrgrõhuhari, pilvede arengut see küll takistada ei suuda, kuid neist tulevad kohatised sajuhood on üürikesed. Läänekaare tuul on sisemaal mõõdukas, rannikul on puhanguid 13 m/s. Õhutemperatuur langeb öösel 5 kuni 10 kraadini, rannikul on kuni 14, päevasooja 13 kuni 17 kraadi.