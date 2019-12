FOTOD | Tormi käes sai kannatada Järvakandi komandohoone katus

Eilsed tormituuled räsisid kogu Eestit ning päästjad said hulgaliselt kutseid, kus oli vaja eemaldada teedele langenud puid ja likvideerida teisi tormiga tekkinud ohte.

Ühelt selliselt väljakutsele tagasi komandosse jõudnud Järvakandi päästjad avastasid, et tugev tuul on lahti rebinud ühe osa komando katusest. Tuul rebis lahti veerandi katusest ehk ca 120 ruutmeetrit SBS-tüüpi katust.

Riigi Kinnisvara AS ja päästeamet on olukorda hinnanud ning pannud paika edasise tegevusplaani. Kiire meetmena kaetakse komandohoone katus ajutise kattega, et kaitsta hoonet ilma eest. Remonttöid organiseeriva RKAS-i sõnul on täna juba kohal ka ehitusfirma, kes hindab olukorda ning teeb pakkumise katuse remonttöödeks. Tõenäoliselt läheb vahetusse katus täies ulatuses. Remonttööde maksumust hetkel koostatakse ja kalkuleeritakse.

Kuna hetkel ei ole võimalik komandohoones töötada, on alates 20. detsembrist Järvakandi päästjad suunatud valvevahetustesse kõrvalasuvatesse komandodesse. Järvakandi asub tihedalt komandovõrgustikuga kaetud alal, kus lisaks kutselistele komandodele (Vändra, Pärnu-Jaagupi, Rapla) tagavad valmisolekut ka vabatahtlikud päästekomandod (Lokuta, Kehtna, Valgu).

Päästeamet koos Riigi Kinnisvara AS-iga otsib piirkonnas asenduspinda. Niipea, kui see on leitud, taastatakse töö Järvakandi komandopunktis. Täna tegelevad päästjad veel koristustööde ja olukorra taastamisega.