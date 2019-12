FOTOD | Tuul lõhkus Järvakandi komando katuse

Tänased tormituuled on räsinud kogu Eestit ning päästjad on saanud hulgaliselt kutseid, kus on vaja eemaldada teedele langenud puid ja likvideerida teisi tormiga tekkinud ohte.

Ühelt selliselt väljakutsele tagasi komandosse jõudnud Järvakandi päästjad avastasid, et tugev tuul on lahti rebinud ühe osa komando katusest. Tuul rebis lahti umbes pool katuse jagu katet ning lennutas selle all olnud materjalid hoovi peale laiali.

Komando töö selle pärast häiritud ei ole, mehed on jätkuvalt valves ja valmis vajadusel väljakutsetele reageerima.