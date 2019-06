GRAAFIK | Vaata, kui soe on vesi sinu kodukohas!

Keskpäevaste andmete põhjal on kõige soojem vesi Tamula, Tõrva ja Kubija järvedes, samuti Pühajärve ja Pärnu randades, kus on vesi üle kahekümne kraadi.

Põhja-Eesti supluskohtades on veetemperatuurid veidi madalamad. Kõige soojem on Kakumäe rannas, kus on 17 kraadi, Pirita rannas on vesi 15 kraadi ja Stroomi rannas 14 kraadi. Kõige jahedam ehk 11 kraadi on vesi Pikakari rannas.

Supluskohtades lehvivad eri värvi lipud näitavad nii veetemperatuuri kui ka märgivad ohte, miks ujumine soovitatav pole - selleks võivad olla nii ilmastikutingimused, saaste vm.