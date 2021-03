HOIATUS | Laupäeva hommikul saabub Eestisse lumetorm ja teed muutuvad libedaks

Nädalavahetuse sõidutingimused on keerulised aeg-ajalt sadava lume ja lörtsi, suure libeduseohu, ajuti halva nähtavuse ja tugeva külgtuule tõttu. Kahe ööpäevaga lisandub lund üle 5 cm, Virumaal, Peipsi ääres ja Kagu-Eestis üle 10 cm.

Laupäeva hommikul jõuab lume- ja lörtsisadu kella 8-9 paiku Hiiu- ja Harjumaale ning laieneb päeva peale üle Eesti ja tuiskab. Esialgu ei ole sadu tugev, muutub tihedamaks õhtul. Lääne pool sajab sekka ka vihma. Õhutemperatuur tõus -1 kuni +2, saartel õhtu poole kuni +4°C-ni põhjustab libedust. Edelatuul tugevneb ja paisub pärastlõunal jõuliseks – sisemaal tõusevad puhangud kuni 17, saartel ja rannikul kui 20 m/s.

Ööl vastu pühapäeva sajab aeg-ajalt tihedat lund ja lörtsi, tuiskab. Lääne-Eestis tuleb lühiajaliselt sekka ka vihma, on jäiteoht. Puhub väga tugev edela- ja läänetuul. Saartest alates pöördub tuul loodesse, sisemaal on puhanguid üle 15, saartel ja rannikul 20 m/s. Õhutemperatuur on öö hakul 0 kuni +3, pärast keskööd langeb kiiresti -1 kuni -6°C-ni. Märjad teepinnad jäätuvad.

Päeval lisandub hooti lund ja tuiskab. Lääne- ja loodetuule jõulised puhangud võivad ka sisemaal tõusta kuni 20 m/s, saartel ja looderannikul 25 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni -4, üksnes saarte rannikul Läänemere ääres on 0°C ümbruses.

Nädalavahetuse jooksul toimub temperatuuri kiire muutus – laupäeva päeval tõuseb miinuspoolelt plusskraadidesse. Ööl vastu pühapäeva leiab aset uuesti järsk langus alla 0°C. Kiirete muutuste põhjuseks on väga haruldase trajektooriga madalrõhkkond. Alustas see liikumist polaaraladelt Gröönimaa põhjaranniku lähistelt, jõuab homme päeval Lapimaale ja pühapäeval juba Loode-Venemaale ning selle serva mööda tuleb homseks meile soojemat õhku. Pühapäeval tungib sisse juba arktiline külm.

Kontrastsete õhumasside kokkupuuteala ümbrusse koondub pühapäeval kõrgemates õhukihtides Läänemere ümbruse kohale erakordselt suurte kiirustega jugavool, mis maapinnalähedases õhukihis põhjustab tormiseid loodetuule puhanguid.