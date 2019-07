Ilmaprognoos: Eestisse jõuab äikesetorm. Võib sadada rahet ning oodata tugevaid tuulepuhanguid

Täna õhtul ja ööl vastu homset sajab Saare- ja Hiiumaal äikesevihma. Hommikul jõuab vihmapilvede tsoon mandri lääneosa kohale ja liigub edasi ida poole.

Sünoptik Taimi Paljaku sõnul formeerub Stockholmi lähistel madalrõhkkond, mille idaserva mööda jõuab Eestisse äikesetorm. Homme päeval peaks äikesevihm ulatuma üle terve Eesti, vaid idaservas sajab väiksema tõenäosusega.

Sadu on kohati tugev ning pole välistatud ka rahe. Äikesepilvede all on tugevaid tuulepuhanguid. Paljaku sõnutsi on tuulepuhanguid äikese ajal raske ennustada, kuid orienteeruvalt puhub tuul 15 m/s.

Kolmapäeva öö hakul peaks Paljaku hinnangul tulema uus äikesetorm, mis kolmapäeva hilisõhtul juba vaibub.

Õhutemperatuur on homme päeval 16 kuni 20 kraadi, Ida-Eestis kuni 22 kraadi.

