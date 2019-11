Ilmaprognoos: lumevaibast võib vaid unistada! Küll aga kimbutavad lörtsihood ja külmakraadid

Laupäeva öösel puhub tugev kagutuul, puhanguti 15 m/s. Tuul nõrgeneb alles päeva peale. Ilm on valdavalt sajuta ja ka selgema taevaga. Õhutemperatuur on ööpäevaringselt mandril 0 kuni -5, idapoolsetes maakondades võib öösel kuni -7 kraadini langeda, saartel -1 kuni +2 kraadi.

Pühapäeval agutuul nõrgeneb. Öö on veel üsna selge taevaga ja külm, õhutemperatuur langeb -3 kuni -8, Virumaal kuni -10 kraadini, üksnes kagutuulele avatud rannikul jääb üle 0 kraadi. Päeval lisandub Lõuna-Eestisse ja Peipsi ümbrusse pilvi ning kohati võib seal ka lumehelbeid langeda. Lääne pool on enam selgemat taevast. Õhutemperatuur on 0 kuni -4, saarte rannikul kuni +2 kraadi.

Esmaspäeval Ida-Eestis taevas selgineb, Lääne-Eestisse võib pilvi lisanduda, aga sadu need tõenäoliselt ei too. Puhub mõõdukas kagu- ja lõunatuul. Õhutemperatuur on mandril öösel -2 kuni -7, päeval 0 kuni -2, saartel öösel -2 kuni +1, päeval kuni +3 kraadi.

Teisipäeval püsib ilm sajuta. Kui ööks taevas selgineb, siis langeb õhutemperatuur -3 kuni -9 kraadini, saartel on -2 kuni +2 kraadi, päeval on 0 kuni -3, saartel kuni +2 kraadi.

Kolmapäeval kattub taevas pilvedega. Saartel hakkab sadama- öösel põhiliselt lörtsi, päeval ka vihma, mandril võib üksikuid kergeid lumekübemeid tulla. Puhub mõõdukas kagutuul. Õhutemperatuur on öösel mandril -1 kuni -5, idapoolsetes maakondades võib veel paar-kolm kraadi madalamale langeda, saartel -1 kuni +2 kraadi, päeval -1 kuni +2, saartel kuni +5 kraadi.