Ilmateenistus andis esimese taseme tormihoiatuse: tuulepuhangud võivad ulatuda kuni 25 meetrini sekundis

Homme liigub üks osa aktiivsest madalrõhkkonnast üle Skandinaavia põhjaosa ja selle servas on edelatuul väga jõuline, puhanguid on üle 20 m/s, öö hakul võib Hiiumaal ja looderannikul ja päeval Saaremaal ja Liivi lahel kuni 25 m/s olla. Pärastlõunal annab tuul õige pisut järele. Lisandub niiskust ja taevas kattub tihedate pilvedega. Aeg-ajalt sajab vihma, Kagu-Eestis võib sekka ka lörtsi tulla. Õhutemperatuur on öösel 2 kuni 6, päeval 3 kuni 8 kraadi.

Tugevat tuult on oodata ka laupäeval. Kesköö paiku tekib Oslo lähistel uus osatsüklon ja liigub üle Stockholmi Soome poole ning selle survel tõuseb edelatuul uuesti väga tugevaks, puhanguid on sisemaal 15, rannikul üle 20 m/s. Aeg-ajalt sajab vihma. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel 3 kuni 8 kraadi, üksnes Kagu-Eestis võib öösel kraad-paar madalamale langeda.

Pühapäeval kaugeneb madalrõhkkond Valge mere poole ja selle serva mööda kandub öösel üle Eesti lörtsi- ja vihmapilvi. Päeval kiirustab üle lauge kõrgrõhuhari, taevas on selgem ja sajuhooge vaid üksikuid. Tuul puhub valdavalt edelast ja läänest ning on tugev, puhanguid on 15, öösel Soome lahe ääres kuni 21 m/s. Pärastlõunal on väga lühiajaliselt nõrgem, õhtul pöördub lõunasse ja kagusse ning algab uus tugevnemine. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel 0 kuni +5 kraadi, õhtupoolikul langeb.

