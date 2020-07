Ilmateenistus hoiatab Edouardi eest: homme pärastlõunal on Põhja- ja Lääne-Eestis intensiivsed vihmahood

Delfi taskuhäälingus kõneles eile atmosfääriteadlane Jüri Kamenik, kes väitis, et torm möllab kõige kõvemini laupäeva just päevasel ajal. Kõige tõenäolisemalt peavad kehva ilmaga arvestama just Lääne-Eesti ning sealne saarestik.

Riigi ilmateenistus postitas reede lõunal ühismeediasse, et troopilist päritolu tsüklon Edouard jõuab juba täna Madalmaade kohalt Läänemere lõunavetele, haarab idast kuuma, põhjast jahedust ning süveneb. Edasi liigub pööris öösel Läti rannikule ning kannab tiheda saju Edela-Eesti kohale. Tuul kogub hoogu, pöördub itta ja kagusse ning tugevneb iiliti 15 meetrit sekundis.

Hommikul jõuab madalrõhkkonna kese Eesti saartele: praktiliselt kogu maa on kaetud vihmapilvedega, läänes on sadu tõenäoliselt intensiivsem. Valdavas Eestis puhub ilmateenistuse prognoosi põhjal tuul idast ja kagust kuni 15 meetrit sekundis, Liivi lahe ümbruses pöördub edelasse ja läände ning läheb järk-järgult tugevamaks. Sooja on 13 kuni 17 kraadi.

Keskpäevaks on pööris liikunud üle Hiiumaa kirdesse Soome lahe suudme kohale. Lõuna-Eesti vabaneb tihedamast sajust, saartel, Põhja- ja Kesk-Eestis on ilm veel vihmane, seega päeva esimeses pooles tasub õue minna vihmavarju või veekindla jopega. Loode-Eestis võib olla keskpäeval tuul hetkeks rahulikum, mujal ulatuvad edela- ja läänetuuled kuni 15-20 meetrit sekundit, rannikul võib tuul rohkem marutada. Sooja on 15 kuni 19 kraadi.

Pärastlõunal saabub tormi kulminatsioon, kui tsüklon liigub mööda Soome lahte ida-kirde suunas. Mõõdukat, kohati intensiivset vihma sajab läänes ja põhjas paljudes kohtades, lõunas ja idas on üksikuid sajuhooge. Äikeseoht on väike. Edela- ja läänetuul, loodeosas ka loodetuul tõuseb iiliti 18-23 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul kuni 26 meetrit sekundis. Kuigi prognoosmudel ECMWF jätab Hiiumaa viimaste arvutuste järgi kõige tugevamast tuulest välja, ei pruugi see nii minna. Sooja on 15 kuni 21 kraadi.

Õhtul kaugeneb pööris kirdesse: sajuhooge on hajusalt üle Eesti ning tuul hakkab lääne poolt alates nõrgenema. Idas ja lõunas ulatuvad edela- ja läänetuule iilid veel 15-20 meetrini sekundis, läänes on lääne- ja loodetuul nõrgem. Hilisõhtuks vabaneb tormituulest ka Ida-Eesti. Sooja on õhtul kella kuue ajal 1kuni 18 kraadi, hilisõhtul paar-kolm kraadi vähem.