Järjekordse Euroopa kuumalaine alguse ajal sajab meil vihma, aga sellele järgneb korralik rannailm

Riigi ilmateenistuse sünoptiku Helve Meiterni sõnul on meile tulemas täiesti tavapärane juuli keskpaiga ilm. "Vähehaaval õhutemperatuur tõuseb, juba täna on 23 kraadi sooja," ütles Meitern Delfile.

Esmaspäeval tuleb aga vihma ja Lääne-Eestis jääb temperatuur lausa alla 20 kraadi. Sealt edasi läheb aga juba suvisemaks, jäädes 23-25 kraadi vahele. "See kuumus (mis Euroopasse jõuab - toim) meile ei jõua. Lihtsalt läheb natukene soojemaks. Ka ööd on natuke soojemad," ütles Meitern.

"Lääne-Euroopa kuumalained üldjuhul meieni ei jõuagi, sest õhumass jõuab ära jahtuda," ütles Meitern. Ka eelmise kuu suur kuumalaine, mis Prantsusmaal rekordeid lõi, meieni ei jõudnud.

"Kui meile tuleb kuum ilm, tuleb see kas Venemaa aladelt või Musta mere ümbrusest. Hispaaniast ja edelast tulev kuum võib siin maksimaalselt 30 kraadiga piirduda. Juhul, kui seal on väga pikalt kuum olnud," ütles Meitern

Sellegipoolest tuleb tema sõnul äärmiselt kena ilm sel pühapäeval, kui meie kohal on kõrgrõhuvöönd ja temperatuur tõuseb 25-27 kraadini.

Tänagi on soojakraade tulemas 23 ligi, ent Sise- ja Ida-Eestis on pilvisem, kuna sinna ulatub madalrõhuala mõju. "Seal sajab ja on jahedam. Homseks aga ilm paraneb ka Ida-Eestis ja sooja on 20-25 kraadi," ütles Meitern.

Kuumalaine Euroopasse

Esmaspäeval ja teisipäeval on kõrgrõhuharja kese Prantsusmaa ja Beneluxi maade kohal, mis toob kogu regioonis kaasa palju soojema ilma. Keskmisest soojem peaks ilm olema pea kogu Euroopas, välja arvatud idaserv ja Atlandi põhjaosa. Kõige suuremat anomaaliat on oodata Prantsusmaa, Beneluxi ja Lääne-Saksamaa koha.