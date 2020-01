Karget talveilma tuleval nädalal oodata veel ei tasu

Täna jääb Põhja-Euroopat katma võimas mitmeosaline madalrõhuala Põhja-Euroopat katma ning selle serva mööda liigub osatsüklon üle Põhjalahe Soome lahe poole.

Jätkub tugev surve, edela- ja läänetuul on vaid öö hakul üürikeseks nõrgem, siis tugevneb sisemaal puhanguti 15, rannikul 23 meetrit sekundis. Vihmasadu kandub Ida-Eestisse ja pärast keskööd Peipsi taha. Varahommikul jõuab aga saartele uus tihe lörtsisadu ja laieneb edasi mandrile.

Lõunaks laieneb sadu Kesk- ja Ida-Eestisse ning pärastlõunal eemaldub Peipsi taha. Edela- ja läänetuul on vaid hommiku poole pisut nõrgem, keskpäeval pöördub saartest alates loodesse ja taas on puhanguid 15, rannikul 21, õhtul vastu Läänemerd ja looderannikul kuni 23 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel -1 kuni 2 kraadi, rannikul kuni 4 kraadi.

Pühapäeval liigub madalrõhkkond edasi Venemaale ja selle lääneserva mööda jõuab meile külmemat õhku. Öö hakul sajab lund ja lörtsi, pärast keskööd sajuhood hõrenevad. Loode- ja põhjatuul on väga tugev, ulatub sisemaal puhanguti 15, rannikul 21, vastu Läänemerd 23 meetrit sekundis, hommikul algab järkjärguline nõrgenemine. Õhutemperatuur on sisemaal 0 kuni -3 kraadi, meretuulega rannikul kuni 2 kraadi. Päeval liigub üle kuivema ilmaga kõrgrõhuhari. Jätkub loodetuule nõrgenemine, õhtul pöördub läände ja edelasse. Õhutemperatuur on sisemaal 0 kuni -2 kraadi, meretuulega rannikul kuni 1 kraadi.