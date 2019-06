Kehv suusailm või päikseline suveõhtu? Ilmaportaalid avaldasid jaanilaupäeva prognoosi

23. juuni prognoosi osas on praegu nii venelaste kui norrakate ilmateateportaalid ühel arvamusel, õhtu pole just kõige soojem, aga vähemalt ei saja. Vene ilmaportaal Gismeteo andmetel on sooja 13 kuni 18 kraadi ning õhtu on pigem tuuline. Norrakate Yr lubab 13 kuni 19 soojakraadi ning tuult rannikule.

Pisut erineb Norra ja Vene ilmaportaalidest USA ilmaennustusportaali Weather Undergoundi prognoos. Kui jaanilaupäeval peaks sadama, siis portaali hinnangul vaid hommikul. Lõunal võib temperatuur kasvada aga kuni 20 soojakraadini.

Olgugi, et 23. juuni paistab praeguste prognooside kohaselt tulema sademeteta, ei lubata seda jaanilaupäevale eelnevale ja järgnevale päevale. Siis tasub kõikide portaalide hinnangul vihmavarju endaga kaasas kanda.