Kõrvetav kuumus saab läbi. Tulev nädal toob jahedamaid temperatuure ja vihma

Laupäeval kõrgrõhuala küll nõrgeneb, aga selle loodeserv jääb Eesti kohale. Öö on enamasti selge taevaga. Päeval areneb küll rünkpilvi, aga kõrgemates õhukihtides veel tugevana püsiv kõrgrõhuala peaks takistama rünksajupilvedeni küündivat arengut ja tõenäoliselt suuremat sadu veel ei tule. Siiski - lõunapoolsetes maakondades üksikuid äikesevihmasid päris välistada ei saa. Tuul on võrdlemisi nõrk, vaid põhjarannikul ulatub läänekaare tuul kuni 10 m/s. Õhutemperatuur on öösel 11 kuni 16, rannikul kuni 20, päeval 27 kuni 31, meremõjuga rannikul 20 kraadi ümber.

Pühapäeval jätkub kõrgrõhuala nõrgenemine ja tingimused rünksajupilvede arenguks muutuvad soodsamaks. Öö hakul ja uuesti pärastlõunal sajab kohati hoovihma ja on äikest. Tuul on enamasti nõrk ja muutliku suunaga, pärastlõunal tugevneb põhjarannikul kirdetuul 6-12 m/s, äikesepilvede all võib tugevamaid puhanguid olla. Õhutemperatuur on öösel 13 kuni 18, rannikul kuni 21 kraadi, päeval 25 kuni 31, meremõjuga rannikul kuni 21 kraadi.

Esmaspäeva öö hakul võib kohati hoog vihma tulla ja ka äikest olla. Pärast keskööd on enamasti sajuta ja selgema taevaga ilm. Tugevnev idakaare tuul aga annab märku lääne poolt lähenevast madalrõhulohust, mis päevaks toob eelkõige Lääne- ja Edela-Eestisse sajupilvi, on äikese võimalus. Puhub võrdlemisi tugev ida- ja kagutuul, õhtul pöördub Saare- ja Hiiumaal edelasse ja läände. Õhutemperatuur on öösel 12 kuni 17, rannikul kohati 20, päeval 20 kraadist Soome lahe ääres 26 kuni 28 kraadini mandri lääne- ja lõunaosas.

Teisipäeva ööks liigub madalrõhulohk ühes tugevate hoogsadude ja äikesega Eesti kohale ning toob tugevaid vihmahooge, on äikest ja võimalik on ka rahe. Tuul puhub lõunast kagust, läänepoolsetes maakondades pöördub edelasse ja läände ning tugevneb. Päeva jooksul liigub madalrõhulohk ühes tiheda sajuga Peipsi taha ja selle järel on pilvi hõredamalt, sajuhooge harva ja need ei ole enam tugevad. Tuul pöördub kõikjal edelasse ja läände ning on võrdlemisi tugev. Õhutemperatuur on öösel 13 kuni 17, rannikul kuni 20, päeval 18 kuni 22 kraadi.