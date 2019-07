KUUMABLOGI JA FOTOD | Kas täna on tõesti viimane soe suvepäev? Keskmisest külmem õhumass vallutab uuel nädalal Euroopa

Kuum suveilm tõi eile ja täna tuhanded inimesed randadesse jahutust otsima ja mõnusalt aeg veetma.

Täna on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega kuiva ilma. Pärastlõunal võib kohati hoovihma sadada. Puhub põhjakaare tuul 2 kuni 7 meetrit sekundiks, õhtul põhjarannikul kirdetuul puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 28 kuni 33, rannikul kohati 24 kraadi.

Siinkohal on paslik üle korrata, et kuumalaine sunnib rohkesti vett tarbima ning veekogudest jahutust otsides ei maksa unustada ohutust.

Kuumalaine

Ohtlikke ilmanähtusi kajastav sotsiaalmeedia leht hoiatab sinivetikate eest veekogudes! Viige end hoolikalt kurssi veekoguga, kus te ujute!https://www.facebook.com/OIEESTIS/posts/2278049065583274#w=500

Allpool olev prognoos teeb murelikuks. Kas tõesti võib suvesoojaga peagi hüvasti jätta? Ilmateenistuse kodulehel on kirjas, et homme on oodata sooja 18-24 kraadi. Kimbutavad ka vihmahood. Teisipäeval on aga sooja ka keset päeva vaid 14-19 kraadi.

Päevarekordeid:Kõige külmem Tallinnas +7,1°C (1977) Tartus +5,6°C (2000)Kõige soojem Tallinnas +31,7°C (1994) Tartus +32,0°C (1901)

Tea, kas täna purustatakse mõni kuumarekord? Hommikul on igatahes juba üle Eesti üpris palav. Ilmateenistuse kodulehelt nähtub, et näiteks pealinnas on praegu juba 30 kraadi sooja. Prognoosis seisab, et õhutemperatuur võib täna kerkida ka üle 33 kraadi.

Kahjuks on kuumalaine aegu uppunud juba mitu inimest. Päästeamet manitseb, et palavate ilmadega sügavasse vette ujuma minnes on oma tervisliku seisundi ja füüsilise vormi ülehindamine eluohtlik. Vanematel inimesetel on turvalisem ujuda kalda läheduses koos kaaslastega ning hoida nendega kontakti. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/krimi/tartus-anne-kanalis-uppus-62-aastane-mees-kokku-uppus-eile-kolm-inimest?id=86970697

Ilmateenistusest öeldi Delfile, et täna ühtegi kuumarekordit ei sündinud, kuid üle Eesti valitses ühtlaselt väga soe ilm. Õhutemperatuur jäi enamasti 28-31 kraadi vahele. Kõige soojem oli Lääne-Nigulas, kus maksimaalseks õhutemperatuuriks mõõdeti 31,6 kraadi. Palju ei jäänud maha Jõgeva, kus mõõdeti täna 31,1 soojakraadi. 30 kraadi ringis sooja oli täna Narvas, Väike-Maarjas, Türil, Kuusikul, Virtsus, Pärnus ja Vilsandil. Tallinna maksimaalne õhutemperatuur küündis 29,2 kraadini. Veidi jahedam oli rannikul, näiteks Kundas ja Paldiskis. Kõige "külmem" oli täna ilm Sõrve poolsaarel, kus mõõdeti 25,9 kraadi sooja.

Pirita rand oli täna puhkajatest tulvil.

Ilmateenistuse kella 13 andmete järgi pole temperatuuri Eestis veel 30 kraadi piirile tõusnud. Kõige lähemal on sellele endiselt Lääne-Eesti, nt Lääne-Nigulas mõõdeti 29,4 kraadi. Mujal tääb temperatuur hetke 26 ja 28 kraadi vahele. Suplemiseks on vesi samuti väga soe, täpsemaid veetemperatuure saad vaadata SIIT.

Viisid kuumuseg võitlemiseks: kardinad kinni, ventilaatorid tööle, märjad rätikud korteris ja akende ees. http://www.delfi.ee/article.php?id=86954507

https://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/sunoptik-taimi-paljak-palavus-voib-teha-liiga-eriti-linnas-ligi-50-kraadini-kuumenenud-asfalt-annab-veel-lisakutet?id=86967143&fbclid=IwAR2n9CKdiYhOI8upJqQPPVhyIjtP-16QzAW_cEtGnDnBjlefHfYHmkhGUNU

Veel üks hirmutav näide kliimamuutustest. http://www.delfi.ee/article.php?id=86966803

Mida Eesti teeb kliimakriisiga võitlemiseks? Euroopas lüüakse sel nädalal kuumarekordeid – Saksamaa, Belgia, Holland on registreerinud uued kõrgeimad soojanäitajad. Pariis küpseb 40 kraadises kuumuses ja Prantsusmaal ollakse mures, kas sealsed maailma kultuuriloo väärtused ikka peavad selle kuuma vastu. Eestigi on vallutanud kuum rannailm.Delfi stuudios arutlevad endine keskkonnaminister Siim Kiisler ja riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Erki Savisaar, kas üldse, mida ja kuidas Eesti üldse kliimamuutustega võitlemiseks teeb. http://www.delfi.ee/article.php?id=86963171

Sel nädalavahetusel tasub kindlasti ka jäätisest turgutust otsida! http://www.delfi.ee/article.php?id=86935417

Uus uuring lükkab kliimamuutuste skeptikute teooria ümber sellega, et kui varasemad tsüklid on olnud lokaalsed, siis nüüd soojeneb kliima 2000 aasta jooksul esmakordselt samaaegselt kogu planeedil. Veel enam - soojenemine toimub kiiremini kui see varem on teinud. http://www.delfi.ee/article.php?id=86961871

Praeguse leitsaku puhul on sobilik meelde tuletada mõne aja tagust uuringut, mis tõi esile, et tavapärasest kõrgem õhutemperatuur muudab inimesed agressiivsemaks, vägivaldsemaks ja pärsib loogilist mõtlemist. http://www.delfi.ee/article.php?id=86611705

Laupäeva hommikul kella 10 ajal on ilmateenistuse andmetel õhutemperatuur juba võrdlemisi kõrgeks kerkinud. Lääne-Nigulas mõõdeti 27 kraadi, kaugele maha ei jää ka Pärnu 26 kraadi.

https://ilmateade.delfi.ee/uudised/nadalavahetus-tervitab-lambe-rannailmaga-sooja-voib-tulla-ule-30-kraadi?id=86956097

Saksamaal ületas temperatuur 40 kraadi piiri eile umbes 20 linnas alates Maini-äärsest Frankfurdist (40,1) Bonni (40,6) kaudu Osnabrückini (40). Kuumus vaevas inimesi eriti Nordrhein-Westfaleni liidumaal, kus oli üle 40 kraadi sooja veel Düsseldorfis, Kölnis, Essenis, Andernachis, Tönisvorstis ja Kleves.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/laane-euroopas-loodi-eile-mitmete-riikide-kuumarekordid-prantsusmaal-oli-46-kraadi?id=86957043

Nädalavahetusel jõuab osa Euroopa vallutanud kuumalainest ka Eestisse - sooja võib tulla üle 30 kraadi. Kuumad ilmad meelitavad veekogude äärde tavapärasest rohkem inimesi, aga kõige toreda kõrval ei tohi ära unustada enda ja oma lähedaste ohutust. Selleks mõned meelespead: • Ära jäta lapsi veekogu ääres järelevalveta. Uppuv laps ei tee häält, räägi oma lapsele veega seonduvatest ohtudest ja õpeta, kuidas vees käituda. • Veesõidukiga veekogule minnes kanna alati päästevarustust. Õnnetusse sattudes on päästevesti väga raske või lausa võimatu selga panna. Peaaegu kõik veesõiduki õnnetuste ohvrid oleks elus, kui neil olnuks seljas päästevest. • Ära lase purjus sõpra vette! Pea meeles, et alkoholi tarbinud inimesed ei pruugi oma võimeid adekvaatselt hinnata. • Ära hüppa tundmatus kohas vette! Enne vette minekut hinda alati kriitiliselt vee temperatuuri, läbipaistvust, sügavust, voolu, lainetust, veekogu kaldaid ja põhja tüüpi. • Palavus ohustab eriti eakaid. Oma tervisesse tuleks alati suhtuda realistlikult ja arvestada võimalike krooniliste haigustega. • Päikese käes seisva auto salong muutub üsna kiirelt tulikuumaks. Ära jäta lapsi ega lemmikloomi kuuma ilmaga autosse, ka mitte lühikeseks ajaks.

Kuumus tekitab terviserikkeid: rannavalvurid turgutavad minestajaidG4S Eesti kommunikatsioonijuhi Reimo Raja sõnul on viimasel ajal ette tulnud juhtumeid, kus rannavalvurid on pidanud päikesega liialdanud rannalistele kiirabi kutsuma. Sel teisipäeval abistasid meedikud Tartus Anne kanali ääres 16- aastast tütarlast, kes kurtis halba enesetunnet ja peavalu ning kelle pulss oli kõrge. Juuni lõpus kukkus Anne kanali rannas kokku 18-aastane tüdruk."Palava ilmaga kipuvad inimestel tervisemured rohkem välja lööma," nentis Raja. "seetõttu tuleb enda suhtes aus olla ja piire tunda." Raja sõnul on kuum ilm eriti ohtlik eakatele. "Igal suvel on randades vähemalt üks tõsine juhtum, kus eakat inimest tabab vees ootamatult terviserike," ütles kommunikatsioonijuht. "Sel juhul satub inimene ka uppumisohtu isegi madalas vees".G4S Eesti kommunikatsioonijuht soovitas inimestel halva enesetunde korral varju otsida ning kuumadel ilmadel ringi liikudes kindlasti vett kaasa varuda. Rannas olles on võimalik pöörduda rannavalvurite poole, kes vajadusel kiirabi kutsuvad.

Belgias asuvas Antwerpeni linnas kasvas tajutav temperatuur tänavähese tuule tõttu 45 kraadini. Antwerpenis elava eestlase JohannaAdojaani sõnul helistavad tööandjad valitsusorganitele, etuurida, kas ja kuidas oleks võimalik töötajaid koju jätta. Osalinnas paiknevatest äridest on viimastel päevadel uksed varemsulgenud või neid üldse mitte lahti teinud.

Ida-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiini keskuse juhataja Märt Põlluveeri sõnul tuleb hetkel iga päev EMOsse inimesi, kellel kuumusest paha on hakanud. Eriti ettevaatlikud peaksid olema eakamad inimesed ning need, keda südamehaigused varem vaevanud on.

Pariisis oli kohaliku aja järgi kell 14 sooja 40,8 kraadi.

Hollandis mõõdeti esimest korda ajaloos temperatuur üle 40 kraadi. See juhtus kell 13.55 Deelenis. Viimastel andmetel on temperatuur seal tõusnud 41,7 kraadini, teatas sealne ilmateenistus KNMI. https://twitter.com/KNMI/status/1154362572138852354?ref_src=twsrc%5Etfw

Läbipaistvat plastikust veepudelit ei tohi aga autosse päikese kätte praadima jätta, sest see võib muutuda suurendusklaasiks, mis reisijateruumis tulekahju süütab. http://www.delfi.ee/article.php?id=86949841

Saksamaal lülitatakse homme ettevaatusabinõuna tõusva vee temperatuuri tõttu Weseri jões välja Alam-Saksi liidumaal Grohndes asuv tuumaelektrijaam. Jõevesi jõuab siis ilmselt kriitilise piiri ehk 26 kraadini, teatas täna Alam-Saksimaa keskkonnaministeeriumi esindaja. Ökosüsteemi kaitseks ei lubata sellest soojemat vett jõkke voolata. Tuumajaama enda jaoks ei ole kuumus probleem.

Brüsseli linnaosas Uccle’is/Ukkelis, mis on Belgia riiklik referentspunkt, mõõdeti täna kell 13.10 kohalik temperatuurirekord 36,8 kraadi. Eelmine rekord 36,6 kraadi pärines 1947. aasta 27. juunist. https://twitter.com/DDehenauw/status/1154349304598933504?ref_src=twsrc%5Etfw

Hollandis kuulutatakse, et jõgedes ja kanalites ujumine ning sildadelt allahüppamine on eluohtlik. https://twitter.com/VRZHZ/status/1154297189465821189?ref_src=twsrc%5Etfw

Temperatuurid Prantsusmaal kohaliku aja järgi kella 12 ajal: Pariis 37,1, Bordeaux 34 ja Vichy 37,2.

Politseinik on sunnitud end jahutama Saksamaal Baieris. https://www.facebook.com/polizeioberpfalz/posts/2372916182947272&width=500

Jäätisekülmik Inglismaa toidupoes. https://twitter.com/DaveZ_uk/status/1154349270151127042?ref_src=twsrc%5Etfw

Pariisi Põhjaraudteejaam on rahvast täis, rongiliiklusega on probleeme ja temperatuur on umbes 40 kraadi. https://twitter.com/NoriSpauwen/status/1154349478280933376?ref_src=twsrc%5Etfw

Londoni Heathrow' lennuväljal on jõutud 35,1 kraadini. https://twitter.com/metoffice/status/1154349411016876039?ref_src=twsrc%5Etfw

Prantsusmaa peaminister Édouard Philippe tuletas meelde, et sellise kuumusega tahetakse end värskendada suplemisega ning sellega kaasneb märkimisväärselt nii täiskasvanute kui ka laste uppumisoht. Philippe kutsus üles äärmisele tähelepanelikkusele. https://twitter.com/EPhilippePM/status/1154333269246316544?ref_src=twsrc%5Etfw

Päeva peale on ilm Eestis soojemaks läinud, keskmine temperatuur on 23 kraadi. Pärnus küündib temperatuur 27 kraadini. Ilmateenistuse kohaselt on meretemperatuur rannikualadel keskmiselt 19 kraadi.

Suurbritannia tänased senised tipptemperatuurid: https://twitter.com/metoffice/status/1154333880079585281?ref_src=twsrc%5Etfw

Suurbritannias hoiatatakse nüüd äikesetormide eest. https://twitter.com/metoffice/status/1154329143720534016?ref_src=twsrc%5Etfw

Neid mehi Hollandis ilmselt keegi praegu ei kadesta. https://twitter.com/RWSverkeersinfo/status/1154323655100420097?ref_src=twsrc%5Etfw

Belgia ilmateenistus uuris oma eilseid mõõtmistulemusi ja teatas nüüd, et mõõdeti uus rahvusrekord 40,2 kraadi. See toimus Liège’i provintsis Angleuris. https://twitter.com/DDehenauw/status/1154326513854164992?ref_src=twsrc%5Etfw

Alles see oli, kui kuumalaine Euroopas juunikuus seniseid rekordeid purustas. Nüüd on kohal järgmine ja veelgi suurem annus "Kuuma tervitust Aafrikast", mis pretsedendituid temperatuure toob, taas rekordeid purustab. http://www.delfi.ee/article.php?id=86947285

Ilmateenistuse andmetel on keskpäevase seisuga kõige soojem Lääne-Eestis ja saartel.

Hollandi Põhja-Brabanti, Lõuna-Hollandi, Limburgi, Zeelandi, Põhja-Hollandi, Flevolandi ja Utrechti provintsidele anti suduhoiatus. Õhukvaliteet on seal väga halb. Probleeme võib tekkida hingamisteedes ning ärritust silmades, ninas ja kurgus, teatab Hollandi Rahvatervise ja Keskkonna Riiklik Instituut (RIVM). https://twitter.com/rivm/status/1154316668128178177?ref_src=twsrc%5Etfw

Kohaliku aja järgi kell 11 oli Pariisi Montsouris' mõõtmisjaamas sooja 35,1 kraadi.

Prantsusmaa ilmateenistus Météo France teatas, et öö vastu tänast oli ilmselt kõige soojem Prantsusmaa statistika ajaloos.

Tallinnas saab kuumusele leevendust avalikest joogiveekraanistKuumalaine sunnib rohkesti vett tarbima ning Tallinnas saab joogivett kümnest avalikust veevõtukohast - Harju ja Niguliste tn nurgal- Viru tn alguses purskkaevu juures- Toompeal Piiskopi aias- Taani kuninga aias- Politseiaias- Kadrioru pargi roosiaeda suunduva tee ääres- Tammsaare pargis- Löwenruh pargis- Kalaranna tänava ääres- Järvevana tee kergliiklustee ääres Luite 41 vastas

Saksamaa kuumarekordi püstitanud Geilenkircheni linnapea Georg Schmitz tegi täna raekoja umbes 150 töötajale jäätised välja. Ennast nimetas ta „Saksamaa kuumimaks linnapeaks”. Eile mõõdeti Geilenkirchenis 40,5 kraadi.

Kohaliku aja järgi kell 10.15 oli temperatuur Pariisis tõusnud 32,8 kraadini. Ei ole abiks ka tuult, mille kiirus on vaid 1,4 m/s.

Saksa rohelised nõuavad selliste kuumalainete korral nagu praegu kontoritöötajatele õigust kodus töötada ja vabas õhus töötavatele inimestele õigust kuumavabadusele. Kliimakriis on roheliste sõnul oht inimeste tervisele.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/pariisi-rekordkuumus-ohustab-polengus-kannatada-saanud-jumalaema-kirikut?id=86947003

Ka Inglismaal oli hommikul kell 7-8 paljudes kohtades juba üle 25 kraadi sooja. https://twitter.com/Official_WXUK/status/1154291733053739008?ref_src=twsrc%5Etfw

Tänane ennustus Prantsusmaa linnadele: https://twitter.com/meteofrance/status/1154020383160492034?ref_src=twsrc%5Etfw

Noodweer Benelux väidab, et tuntav temperatuur võib täna tõusta 45-48 kraadini. https://twitter.com/NoodweerBe/status/1154257399756337152?ref_src=twsrc%5Etfw

Belgia raudteefirma teatab, et äärmuslike ilmastikutingimuste tõttu on raudteeliiklus kogu ulatuses häiritud. https://twitter.com/NMBS/status/1154079256131112960?ref_src=twsrc%5Etfw

Hollandis on tänased ennustused sellised: https://twitter.com/whoebert/status/1154255114636537857?ref_src=twsrc%5Etfw

Veel rekordipakkumisi: https://twitter.com/Official_WXUK/status/1153723284053266432?ref_src=twsrc%5Etfw

Temperatuurid Suurbritannias eile, täna ja homme: https://twitter.com/metoffice/status/1154006062300848133?ref_src=twsrc%5Etfw

Rekordiennustusi tänaseks: https://twitter.com/ScottDuncanWX/status/1153716074984214528?ref_src=twsrc%5Etfw

Selline nägi eile välja Hollandi temperatuuride kaart kohaliku aja järgi kella 15 ajal. https://twitter.com/Killed_Mufasa/status/1154027154222567424?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/eile-loodi-kuumarekordid-belgias-hollandis-ja-saksamaal-pariisis-oodatakse-tanaseks-42-kraadi?id=86944415

Noid äärmuslikke ilmaolusid oleme Eestis sel suvel mitut puhku omal nahal tundnud. http://www.delfi.ee/article.php?id=86898995

Pariisis oli täna hommikul kella 7 ajal juba 30 kraadi sooja. Eestis on õnneks jahedam.

Kui aga suve nautimisega on liiale mindud, on hea teada looduslikke esmaabivõtteid, mis leevendavad päikesepõletust ja kuumarabandust. http://www.delfi.ee/article.php?id=86935971

Ilmateenistus prognoosib lähipäevadeks küllatki kõrge temperatuuriga suveilma. Kuumad ilmad meelitavad veekogude äärde tavapärasest rohkem inimesi, aga kõige toreda kõrval ei tohi ära unustada enda ja oma lähedaste ohutust.Selleks mõned meelespead:Lapsed: Ära jäta lapsi veekogu ääres järelevalveta. Uppuv laps ei tee häält, räägi oma lapsele veega seonduvatest ohtudest ja õpeta, kuidas vees käituda. Veesõidukid: Veesõidukiga veekogule minnes kanna alati päästevarustust. Õnnetusse sattudes on päästevesti väga raske või lausa võimatu selga panna. Peaaegu kõik veesõiduki õnnetuste ohvrid oleks elus, kui neil olnuks seljas päästevest. Alkohol: Ära lase purjus sõpra vette! Sõpradega veekogu ääres viibides pea meeles, et kui tarbitakse ka alkoholi, siis inimesed ei pruugi oma võimeid adekvaatselt hinnata. Tundmatu veekogu: Ära hüppa tundmatus kohas vette! Enne vette minekut hinda alati kriitiliselt vee temperatuuri, läbipaistvust, sügavust, voolu, lainetust, veekogu kaldaid ja põhja tüüpi. Eakad: Vanusega kaasnevad terviseriskid, samuti ei ole eakam inimene enam nii kiire reaktsiooniga või sama tugev kui nooruses. Ujumiseks tasub valida turvalised, ametliku valvega ujumiskohad, võtta kaasa ka sõber ning ujuda pigem kaldale lähemal nii, et jalad ulatuksid põhja, juhuks kui jaks lõppeb. Oma tervisesse tuleks alati suhtuda realistlikult ja arvestada võimalike krooniliste haigustega. Kuum ilm ja auto: päikese käes seisva auto salong muutub üsna kiirelt tulikuumaks. Ära jäta lapsi ega lemmikloomi kuuma ilmaga autosse, ka mitte lühikeseks ajaks. Ka see lühike aeg võib autos olija jaoks olla liiga pikk.