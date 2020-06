Kuumalaine jätkub uuel nädalal, temperatuur püsib 30 kraadi ringis

Homme taandub kõrgrõhkkond veidi lõuna-kagu suunas, aga selle servas on Eesti ilm ikka laialdaselt selge taevaga ja kuiv, kuid tugevneva läänekaare tuulega. Lõunakaarest lisandub sooja ja õhutemperatuur on öösel 11 kuni 16 kraadi, meremõjuga rannikul paar kraadi enam, päeval 27 kuni 31, meretuulega rannikul jääb 20 kraadi ümbrusse.

Laupäeval jääb kõrgrõhuala loodeserv Eesti kohale. Öö on enamasti selge taevaga. Päeval areneb küll rünkpilvi, aga kõrgemates õhukihtides veel tugevana püsiv kõrgrõhuala peaks takistama rünksajupilvedeni küündivat arengut ja tõenäoliselt suuremat sadu veel ei tule. Tuul on võrdlemisi nõrk, vaid põhjarannikul on ulatub läänekaare tuul kuni 10 m/s. Õhutemperatuur on öösel 12 kuni 17, rannikul kuni 20, päeval 27 kuni 31 kraadi, meremõjuga rannikul 20 kraadi ümber.

Pühapäeval kandub üle Leedu-Läti väheaktiivne madalrõhuala ja selle serva mööda lisandub ka Eestisse pisut niiskemat õhku. Tingimused rünksajupilvede arenguks muutuvad soodsamaks ja on tõenäoline, et pärastlõunal sajab kohati hoovihma ja on äikest. Tuul on enamasti nõrk ja muutliku suunaga, pärastlõunal tugevneb põhjarannikul kirdetuul 8-12 m/s. Õhutemperatuur on öösel 13 kuni 18, rannikul 20 kraadi ümber, päeval 25 kuni 31 kraadi, meremõjuga rannikul kuni 21 kraadi.

Esmaspäeva öö püsib sajuta ja võrdlemisi selge taevaga. Tugevnev idakaare tuul aga annab märku lääne poolt lähenevast madalrõhulohust, mis päevaks toob eelkõige Lääne- ja Edela-Eestisse sajupilvi, äikeseoht on suur. Õhtul muutuvad mandril hoogsajud laialdasemaks ja tugevamaks, võib olla rahet. Puhub tugev ida- ja kagutuul, saartel ja läänerannikul pöördub edelasse ja läände. Õhutemperatuur on öösel 12 kuni 17, rannikul kohati 20, päeval 23 kuni 28, meretuulega rannikul ja sajupilvede all kuni 20 kraadi.