Läheb talviseks: nädalavahetusel sajab lund ja lörtsi, teeolud on endiselt libedad

Täna suundub madalrõhkkond Karjala poole ja selle järel vallutab külmem õhumass Eesti. Hommikul saab Ida-Eestis suurem sadu läbi, samal ajal saartel võib uuesti lörtsihooge olla, seda mere kohal tekkivate rünksajupilvede tõttu. Tuul pöördub kõikjal loodesse ja tugevaid puhanguid on rannikul 21 m/s. Õhutemperatuur langeb, hommikul on mandri sisealadel 0 kuni -4 kraadi, vaid Lääne-Eesti rannikualadel jäävad temperatuurid veel plusspoolele. Päeval sajab saartel ja läänerannikul ning kohati ka Soome lahe ääres lund ja lörtsi. Puhub tugev läänekaare tuul. Õhutemperatuur on 0 kuni -2, saartel ja läänerannikul 0 kuni 2 kraadi. Sõiduolud on libeduse tõttu halvad.

Pühapäeval jääb madalrõhkkonna põhiosa Skandinaavia põhjaalade kohale tiirlema ja selle serva mööda kandub vahetevahel üle Eesti sajupilvi - suurem on lume- ja lörtsihoogude tõenäosus saartel ja põhjarannikul. Sajuhulk ei ole tõenäoliselt suur kuni õhtuni, siis muutub sadu laialdasemaks ja tihedamaks. Tuul puhub öösel läänest ja loodest, päeval pöördub edelasse ning muutub jõulisemaks. Õhutemperatuur on öösel -2 kuni -6, meretuulega rannikul kuni 2, päeval on -2 kuni 1 kraad, läänekaare tuulele avatud rannikul kuni 4 kraadi.

Pühapäevast on talvrehvid kohustuslikud kuni 1. märtsini. Naastudeta talverehvidega ehk lamellrehvidega tohib sõita aasta läbi. Talverehvide puhul on oluline meeles pidada, et talverehvi mustri jääksügavus peab olema suurem kui 3 mm, soovitatavalt vähemalt 4-5 mm.