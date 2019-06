Lähipäevadel välgutab! Ülehomme võib oodata äikest ja rahet

Neljapäeval ulatub Läänemerelt meile madalrõhuala kirdeserv, millele avaldab vastupanu Soome kohal tugevnev kõrgrõhuala. Kahe rõhkkonna piirialal sajab Eestis siin-seal hoovihma, püsib äikesevõimalus. Ida ja kirdetuul päeva jooksul mandril veidi rahuneb ja pöördub Lõuna-Eestis kagusse, kuid Soome lahe rannikul ulatuvad tuuleiilid veel 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on öösel 9 kuni 13 kraadi, Lõuna-Eestis kuni 16 kraadi, päeval 22 kuni 27 kraadi.

Reedel areneb Läänemerel väike osatsüklon ja selle mõju päeval meie ilmale suureneb. Mitmel pool sajab hoovihma, päeval on sadu tugevam mandril laialdaselt ja on äikesest, rahet ja tugevaid tuulepuhanguid. Öösel puhub nõrk kagu ja lõunatuul, päeval pöördub tuul läänekaarde. Õhutemperatuur on öösel 15 kuni 20 kraadi, päeval 18 kuni 24 kraadi, ennelõunal Ida-Eestis kuni 26 kraadi.

Laupäeval õhurõhk Läänemere ümbruses tõuseb. Öösel sajab Ida-Eestis veel vihma, on äikest, päeval on sajuvõimalus väga väike. Puhub valdavalt mõõdukas lääne- ja loodetuul. Õhutemperatuur on öösel 10 kuni 15 kraadi päeval 19 kuni 25 kraadi.

Pühapäev määrab ilma kõrgrõhuhari, on sajuta. Puhub nõrk läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 11 kuni 16 kraadi, päeval 24 kuni 26 kraadi.

Nädala esimesel poolel oleme väheaktiivses rõhuvööndis ja aeg-ajalt areneb siin-seal üksikuid hoovihma pilvi. Ilm püsib suviselt soe.

Esmaspäeva (17. juuni), teisipäeva (18. juuni) ja kolmapäeva (19. juuni) ööd on valdavalt sajuta, päeval sajab kohati hoovihma. Puhub nõrk või mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 12 kuni 16 kraadi, päeval 19 kuni 25 kraadi, Kagu-Eestis kuni 27 kraadi.