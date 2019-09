Laupäev toob kaasa sademed, pühapäev aga kuldse sügisilma

Neljapäeval on tõusva õhurõhu foonil sajuhooge hõredamalt ja harvem, sagedamini võivad vihma saada saared ja läänerannik ning teisalt Virumaa ja Peipsi ümbrus. Loode- ja põhjatuul on võrdlemisi nõrk pärastlõunani, siis tugevneb saartel ja läänerannikul puhanguti 14, õhtul 17 kraadi, vastu Läänemerd kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni +6 kraadi, maapinnal langeb kohati kuni -2 kraadini, rannikul jääb üle 10 kraadi, päeval on 9 kuni 12 kraadi.

Reede öösel riivab Eestit Soomest kagusse liikuv madalrõhulohk. Sajuhooge on enam öö hakul, pärast keskööd harvem, aga vihma sekka võib ka lumekruupe pudeneda. Päeval on sajuhooge hõredalt, suurem on võimalus saartel ning lääne- ja põhjarannikul. Tugev loode- ja läänetuul annab päeva peale järele. Õhutemperatuur on öösel 2 kuni 7 kraadi, maapinnal pole välistatud langus 0-kraadi ümbrusse, rannikul jääb üle 10 kraadi, päeval 9 kuni 12 kraadi.

Laupäeva öö hakul on kõrgrõhuharja mõjul vaid mõne üksiku vihmahooga. Läänekaare tuul on mõõdukas. Õhutemperatuur on öösel mandri sisealadel 0 kuni +6, maapinna lähedal kohati kuni -3 kraadi, Lääne-Eesti rannikualadel 8 kuni 11 kraadi. Päeval liigub üle Botnia põhjatipu kagusse madalrõhkkond ja laieneb Läänemere äärde. Vihmasadu jõuab juba hommikuks Eesti lääneossa ja päeva peale laieneb üle Eesti. Pärastlõunal saartel pilved juba hõrenevad ja saju võimalus väheneb. Õhtul taandub tihedam sadu ka mandrilt Peipsi taha. Edelatuul tugevneb hommikul, pärastlõunal pöördub saartest alates läände ja loodesse ning on ikka tugev. Õhutemperatuur on Ida-Eestis 8 kuni 10 kraadi, lääne pool tõuseb 11 kuni 13 kraadini, saartel ja läänerannikul kuni 15 kraadini.