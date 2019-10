Libe, libe, libe: öised miinuskraadid suurendavad libedusohtu

Esmaspäeval on tunda drastilist üleminekut jahedamale perioodile. Päeval küündib kõrgeim temperatuur 7 soojakraadini, öösel on oodata -2 kuni +2. Kohati ilmnevate vihmasajuhoogude sekka tuleb ka väheke lörtsi. Lääne- ja loodetuul on öösel veel tugev, päevaks rahuneb ja pöördub läänekaarde.

Teisipäeval jääb Soome ja Venemaa kohal tiirlema madalrõhkkond ja selle lohk liigub üle Eesti. Toob sajuhooge enamasti lörtsina, idapoolsetes maakondades samuti lumena ning saartel ja rannikul ka vihmana. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde ja tugevneb. Õhutemperatuur on öösel -3 kuni +2, rannikul kuni +5, päeval 1 kuni 5 kraadi.

Kolmapäeva öösel liigub kuivema ilmaga kõrgrõhuhari üle Eesti. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur on -1 kuni -5, rannikul kuni +3 kraadi. Päeval liigub loodevoolus Norra merelt madalrõhkkond Soome ja laieneb üle Eesti ning toob vihma- ja lörtsihooge, sisemaal algul ka lund. Edela- ja läänetuul tõuseb tugevaks. Õhutemperatuur on 1 kuni 6 kraadi.

Neljapäeval ulatub madalrõhkkonna serv üle Eesti. Vihma- ja lörtsihooge on sagedasti. Puhub tugev läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni +4, rannikul kuni +7, päeval 4 kuni 8 kraadi.

Reede öösel madalrõhkkonna mõju väheneb ja sajuhooge on kohati. Loodetuul nõrgeneb. Päeval liigub üle kõrgrõhuhari ja ilm on enamasti sajuta ning võrdlemisi nõrga läänekaare tuulega. Õhutemperatuur on öösel -3 kuni +1, rannikul kuni +5, päeval 0 kuni 5 kraadi.