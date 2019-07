Ilmateenistus hoiatab, et täna sajab mitmel pool Eestis äikesevihma, sadu on kohati tugev ning välistatud pole ka rahe. Äikesepilvede all esineb ka tugevaid tuulepuhanguid. Hoiatus on praeguse seisuga antud kõigile maakondadele peale Harju-, Hiiu-, Jõgeva-, Lääne- ja Tartumaa.

Mõnes kandis on maantee justkui lume all, nagu on näha ühe lugeja saadetud fotost.



Rahe. Lugeja foto