LUGEJATE VIDEOD | Lääne-Eestit tabasid tugevad rahehood

Lääneranna vallas sadas taevast lausa mitmesentimeetrise läbimõõduga raheteri, Abrukal aga tekkisid raheteradest lausa hanged.



Ilmateenistus hoiatab, et täna sajab mitmel pool Eestis äikesevihma, sadu on kohati tugev ning välistatud pole ka rahe. Äikesepilvede all esineb ka tugevaid tuulepuhanguid. Hoiatus on praeguse seisuga antud kõigile maakondadele peale Harju-, Hiiu-, Jõgeva-, Lääne- ja Tartumaa.