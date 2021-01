Maa jääb valgeks: uus nädal toob külma, laia lund ja ka tuisku

Riigi ilmateenistuse andmetel toob uus nädal mitmele poole lörtsi ja lund ning laialdaselt on oodata ka tuisku. Kõige rohkem lund peaks lisanduma paari-kolme päevaga Lääne-Eestisse ehk sinna, kus veel lund pole või on seda väga vähe. Õhk läheb ka alates lääne poolt veidi soojemaks, kuid Tallinna-Pärnu mõttelisest joonest ida pool jääb õhutemperatuur enamasti miinuspoolele püsima.

Esmaspäeval laieneb madalrõhkkonna serv Eesti kohale. Öösel sajab lund ja lörtsi ning tuiskab. Kagu- ja lõunatuul ulatub puhanguti 14-17 m/s. Õhutemperatuur on tõuseb saartel 0 kraadi ümbrusse, mandri lääneosas on -2 kuni -7, ida pool -8 kuni -13 kraadi, öö hakul võib Ida-Eestis paar-kolm kraadi külmem olla. Päeval on suuremas sajus paus, lume- ja lörtsihooge on kohati ja lõunakaare tuul lühiajaliselt nõrgeneb. Õhutemperatuuri tõus jätkub - saartel ja läänerannikul 0 kuni 3, mandri lääneservas -1-1, ida pool 0-5 kraadini. Õhtul läheneb Lõuna-Rootsist uus madalrõhkkond ja selle tihe lörtsisadu jõuab saartele. Lõuna- ja kagutuul tõuseb tugevaks.

Teisipäeva öösel liigub madalrõhkkond Botnia lahe kohale ja selle servas puhub meil öö hakul jõuline kagu- ja lõunatuul. Vastu hommikut tuul pisut nõrgeneb. Sajab tihedat lund ja tuiskab Lääne-Eestis ka lörtsi. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis -3 kuni 2, ida pool 0 kuni -4 kraadi. Päeval sajab aeg-ajalt lund, Lääne-Eestis ka lörtsi ning tuiskab. Kagu- ja lõunatuul on mõõdukalt tugev. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis -2 kuni 1, ida pool 0-4 kraadini. Halva nähtavuse, teedele kuhjuva lume ja libeduseohu tõttu on liiklustingimused väga halvad!

Kolmapäeval koondub madalrõhkkond Läänemerele, aga tänastel andmetel väga ägedaks ei muutu ning kagutuule iilid jäävad rannikul alla 20 m/s. Madalrõhkkonna idaserva mööda kandub üle Eesti lumepilvi ja võib ka tuisata. Temperatuur on ööpäeva jooksul saartel -1 kuni 1, mandril -2 kuni -7 kraadi piires.

Neljapäeval madalrõhkkond kaugeneb ja selle järel sajab öösel veel laialdaselt lund, päeval sajuhood hõrenevad. Puhub võrdlemisi tugev ida- ja kirdetuul. Idakaarest sisse tungiva korral muutub ilm märgatavalt külmemaks.