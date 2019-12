Maa veel valgeks ei saa: nädal toob peamiselt vihma- ja lörtsisadu

Homme öösel liigub üle kitsas kõrgrõhuhari, aga hommikuks suureneb juba Läänemere poolt madalrõhkkonna surve. Suuremat sadu ei tule. Tuul pöördub lõunasse ja hakkab tugevnema. Õhutemperatuur on -2 kuni -8, hommikuks tõuseb saarte rannikul üle nullkraadi. Päeval laieneb madalrõhkkonna serv Läänemerele ja tõstab meil lõuna- ja kagutuule väga tugevaks, puhanguid on 14-15, saartel ja rannikul 23 m/s. Pilved tihenevad, aga alles õhtul sajab saartel ja mandri loodeosas veidi lund ja lörtsi, rannikul ka vihma. Õhutemperatuur on mandri sisealadel 0 kuni -3, Lääne-Eestis tõuseb pärastlõunal 1 kuni 4 kraadini.

Neljapäeval suundub madalrõhkkond piki Norra rannikut põhja poole, surve Läänemere ümbrusele veidi väheneb. Öö hakul sajab saartel ja Loode-Eestis veidi lund ja lörtsi, rannikul ka vihma. Keskööst alates kuni keskpäevani on ilm sajuta, pärastlõunal poetab üksikuis paigus veidi lund, rannikul ka lörtsi, õhtul muutub sadu laialdaseks. Puhub tugev lõuna- ja kagutuul. Õhutemperatuur on öösel -1 kuni -4 kraadi, vaid lõunakaare tuulele avatud rannikul jääb üle nullkraadi, päeval -1 kuni 2 kraadi.

Reedel jõuab uus madalrõhkkond Põhjamere äärde ja laieneb Läänemereni, mille idarannikuni ulatub Venemaa kohal püsiv kõrgrõhkkond. Kahe rõhuala vastasmõju tõttu on lõuna- ja kagutuul ikka tugev. Sadusid on öö hakul nii lume, lörtsi kui vihmana, pärast keskööd on sajuhooge mõneks tunniks hõredamalt. Päeval sajab saartel vihma, mandril on vaid üksikuid sajuhooge. Õhtu poole laieneb Liivi lahe ümbrusse jõudev tihe lörtsi- ja lumesadu üle Eesti. Õhutemperatuur on öösel -1 kuni 3 kraadi, päeval 0 kuni 4 kraadi.