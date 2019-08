Nädala lõpuni on jätkuvalt vihmane ja tuuline

Homme öösel liigub üle väike kõrgrõhuhari. Mandril on vaid üksikute vihmahoogude võimalus, saartel sajab hoovihma ja võib äikest olla, hommikuks liiguvad sajuhood lääne- ja looderannikule. Päevaks aga suureneb Skandinaavia rannikul tiirutava madalrõhkkonna mõju ning vihmahoogusid on üle Eesti, pole välistatud ka äike. Saartel pärastlõunal saju tõenäosus väheneb. Puhub edela- ja läänetuul puhanguti 12, rannikul 15 m/s. Õhutemperatuur on öösel 10 kuni 13 kraadi, rannikul 15 kraadi ringis, päeval 17 kuni 21 kraadi.

Neljapäeval (15.08) suundub madalrõhkkond edasi üle Lapimaa Valge mere poole ja selle serva mööda liigub üle Eesti vihmahooge. Öösel on sajuhoogudes pikemaid pause ning lääne- ja edelatuul on mõõdukas. Päeval arenevaist rünksajupilvedest tuleb laialdaselt vihmahooge, kuid sajuhulk on tõenäoliselt üsna väike. Edela- ja läänetuul püsib võrdlemisi tugevana, ulatub puhanguti 12, rannikul 15 m/s. Õhutemperatuur on öösel 8 kuni 12 kraadi, rannikul kuni 15, päeval 17 kuni 20 kraadi.

Reedel (16.08) liigub üle Eesti kuivema ilmaga kõrgrõhuhari. Ööks muutub taevas selgemaks ja ilm on sajuta. Päeval arenevatest pilverünkadest võib mõni ka lühiajalise sajuhoo anda. Tuul pöördub lõunakaarde ja on mõõdukas, Õhutemperatuur on öösel 5 kuni 10, rannikul kuni 15, päeval 19 kuni 22 kraadi.

Laupäeval (17.08) saab Eesti idapiiri taga ülekaalu kõrgrõhuala, samal ajal Skandinaaviast ulatub madalrõhkkond Läänemere äärde. Kahe rõhuala piirimail suureneb öösel saartel vihma võimalus, päeval on sajuhooge ka mandril ning eelkõige läänepoolses osas. Lõunakaare tuul püsib mõõdukana. Õhutemperatuur on öösel 9 kuni 14, rannikul jääb kraad-paar kõrgemale, päeval 18 kuni 22 kraadi, Ida-Eestis kuni 24 kraadi.