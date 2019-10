Nädalalõpp rõõmustab soojemate temperatuuridega, aga endiselt kallab vihma

Reedel madalrõhuvöönd nõrgeneb ja kaugeneb ning õhurõhk aeglaselt tõuseb. Öösel ja hommikul sajab siin-seal veidi vihma, päeval on vaid üksikuid kergeid sajuhooge. Õhtuks toob edelavool niiskust lisaks ning Lääne-Eestis sajab laialdasemalt vihma. Tuul pöördub lõunakaarde ja on mõõdukas. Õhutemperatuur on öösel 7 kuni 11 kraadi, päeval 10 kuni 14 kraadi.

Laupäeval jääb Briti saartele ja Põhjamerele tiirlema madalrõhuala ning laieneb edasi üle Skandinaavia Soome. Selle serva mööda liigub üle Eesti vihmapilvi. Päeval saartest alates pilved hõrenevad ja sajuhooge jääb harvemaks. Lõuna- ja edelatuul tugevneb päeval puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on öösel 7 kuni 12 kraadi, päeval 12 kuni 15 kraadi.

Pühapäeva öösel ja hommikul on väike ülekaal kõrgrõhuvööndil ja sajuhoogude võimalus on väike. Puhub mõõdukas edelatuul. Päeva peale läheneb Läänemerelt väike madalrõhkkond ja selle vihmapilved jõuavad ennelõunal Liivi lahe ümbrusse ja Eesti lõunaserva, pärastlõunal liiguvad edasi põhja poole. Tuul pöördub lõunakaarde, õhtul idakaarde, aga on võrdlemisi nõrk. Õhutemperatuur on öösel 5 kuni 10 kraadi, päeval 8 kuni 13 kraadi.