Nädalavahetus lubab raju: Lääne-Eestist pühib üle torm

Nädalavahetuse esimesel päeval lubatakse äkilist ilma nii Riigi Ilmateenistuse kui ka atmosfääriteadlase Jüri Kameniku poolt.

Delfi taskuhäälingus tänavuse suve ilmasuundumuste üle arutlenud Kamenik märkis, et väga kehva ilma saab kogeda laupäeval pelgalt mõne tunni jooksul. Lisaks paistab, et torm jõuab meie maile just päevasel ajal, mistõttu tuleks riigi lääneosas väliürituste korraldajail kindlasti ilmastikust lähtuvat riski arvesse võtta.

Kamenik mainis, et tormi kulg võib olla samas ka ettearvamatu.

"Kuna ta on väga pisikeste mõõtmetega, siis, kui see liikumistee natukenegi muutub, isegi mõnikümmend kilomeetrit, võib ilm olla kardinaalselt erinev," sõnas atmosfääriteadlane, ent lisas hiljem, et tormi liikumine üle Lääne-Eesti ja tollase saarestiku on vägagi tõenäoline.

Riigi Ilmateenistuse sõnul on oht, et laupäeval tõenäoliselt üle Saare- ja Hiiumaa liikuv madalrõhkkonnakeeris võib just nimelt saarte piirkonnas muutuda lühikese aja jooksul eriti aktiivseks. Juhul, kui selline areng aset leiab, on oodata päeval tugevnevat edela- ja lääne-, hiljem ka loodetuul puhanguti 20, rannikul üle 25, Lääne-Eestis võimalik tuule tõus kuni 27 meetrit sekundis.

Puhanguid 15 meetrit sekundis võib kohata kuni 75-protsendilise tõenäosusega üle Eesti. Puhanguid üle 20 meetrit sekunids kuni 50-protsendilise tõenäosusega mandrialadel, saartel ja läänerannikul on võimalus 50-75 protsenti. Puhangute võimalus üle 25 meetrit sekundis on saartel ja läänerannikul vaid 25 protsenti.

Madalrõhkkond toob kaasa rohkelt niiskust ja tiheda vihmasaju. Õhutemperatuur on öösel 7 kuni 12, rannikul kuni 15 kraadi. Päeval on oodata soojust 16-st 21 kraadini.

Riigi Ilmateenistus soovitab erandlikust olukorrast tingituna jälgida jooksvalt ilmaprognoose ja uuendusi.

Kas peagi taas randa?

Jüri Kamenik sõnas Delfi taskuhäälingus, et kui laupäevane torm ükskord juba üle on läinud, muutub ilm rahulikumaks ning paistab, et ka kuivemaks.

Riigi Ilmateenistus lubab nädala viimase päeva öötundidel sajuhoogude hõrenemist, ent päeval võib eestlasi siiski kimbutada päikeseliste tundide vahel mõningased vihmavalangud. Läänekaare tuult peetakse mõõdukaks. Õhutemperatuuri lubatakse öösel 9 kuni 14, päeval 17 kuni 20 kraadi.