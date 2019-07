Nädalavahetus tervitab lämbe rannailmaga, sooja võib tulla üle 30 kraadi

Täna püsib kõrgrõhuala Läänemere ja Soome kohal ning selle servas on öösel pilvi vähe ja ilm on kuiv. Päeval võib Venemaa madalrõhkkonna servast veidi niiskust lisanduda, pilvi on rohkem ning üksikud lühiajalised vihmahood pole ka välistatud. Puhub mõõdukas idakaare tuul. Õhutemperatuur on päeval 24 kuni 29 kraadi, meretuulega rannikul on lahedam.

Laupäeval katab kogu Põhja-Euroopat kõrgrõhuala ja selle servas on Eestis sajuta ning laialdaselt selge ilm. Idakaare tuul on nõrk. Õhutemperatuur öösel 14 kuni 19 kraadi, päeval 28 kuni 31 kraadi, meretuulega rannikul on lahedam.

Pühapäeval jääb Põhja-Euroopat katma võimas kõrgrõhuala ja selle servas on meie ilm sajuta ja kuum ning nõrga tuulega. Öö ja hommikupoolik on valdavalt selge taevaga, pärastlõunal tekib küll pilverünki, aga tõenäoliselt ei ole piisavalt niiskust, et vihma tuua. Õhutemperatuur langeb öösel veidi alla 20 kraadi, päevasoe kerkib 30 kuni 32 kraadini, meretuulega rannikul jääb alla 25 kraadi.

Esmaspäeval jääb Põhja-Euroopat katma kõrgrõhuala, kuid selle idaserva mööda kandub kirdevoolus Venemaa põhjaalade kohalt sisse jahedam õhumass. Niiskust on jätkuvalt vähe ning kahe kontrastse õhumassi piiriala ümbritsev pilvevöönd on võrdlemisi kitsas ja võib vaid üksikuid vihmahooge olla. Tuul pöördub idakaarde ja tugevneb.

Õhutemperatuur öösel 14 kuni 19 kraadi, päeval 18 kuni 23 kraadi, Tallinn-Tartu joonest lääne pool tõuseb veel üle 25 kraadi.

Teisipäeval tugevneb taas kõrgrõhkkond ja valdavalt on ilm sajuta. Õhumass on aga vahetunud märksa jahedama vastu ja õhutemperatuur on öösel 8 kuni 13 kraadi, Edela-Eestis veel üle 15 kraadi. Päeval on arenevate pilverünkade tõttu päikest vaid laiguti ja õhutemperatuur piirdub 14 kuni 19 kraadiga.