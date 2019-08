Nädalavahetus tuleb soojem, aga endiselt kallab hooti vihma

Neljapäeval suundub madalrõhkkond edasi üle Lapimaa Valge mere poole ja selle serva mööda liigub üle Eesti vihmahooge. Öösel on sajuhooge enamasti saartel ja läänerannikul. Päeval arenevaist rünksajupilvedest tuleb kord siin, kord seal vihmahooge, pole välistatud ka äike. Edela- ja läänetuul on tugev, ulatub puhanguti 12, rannikul 15 m/s. Õhutemperatuur on öösel 7 kuni 12, rannikul kuni 15 kraadi, päeval 17 kuni 20 kraadi.

Reedel liigub üle Eesti kuivema ilmaga kõrgrõhuhari. Ööks muutub taevas selgemaks ja ilm on sajuta. Päeval arenevatest pilverünkadest võib mõni ka lühiajalise sajuhoo anda. Tuul pöördub lõunakaarde ja on mõõdukas. Õhutemperatuur on öösel 5 kuni 10, rannikul kuni 15 kraadi, päeval 19 kuni 22 kraadi.

Laupäeval saab Eesti idapiiri taga ülekaalu kõrgrõhuala, samal ajal Skandinaaviast ulatub madalrõhkkond Läänemere äärde. Kahe rõhuala piirimail on saartel vihma võimalus, kuid mandril peaks ilm suurema sajuta olema. Lõunakaare tuul püsib mõõdukana. Õhutemperatuur on öösel 9 kuni 14, rannikul jääb kraad-paar kõrgemale, päeval 20 kuni 24 kraadi.

Pühapäeval jõuab Norra lõunaossa uus madalrõhkkond ja avaldab tugevamat survet Läänemere suunas ning tõstab meie vetes lõuna- ja kagutuule tugevaks. Öö ja ennelõuna on sajuta. Pärastlõunal võib üksikuid hoovihmasid tulla, õhtul aga jõuab saartele laussadu. Õhutemperatuur on öösel 10 kuni 15, päeval 20 kuni 24 kraadi.

Esmaspäeval suundub madalrõhkkond piki Skandinaaviat kirde suunas ja selle lohk liigub öö ja hommiku jooksul ühes vihmahoogudega üle Eesti. Päeval on veel üksikute lühiajaliste vihmahoogude võimalus. Tuul pöördub kagust edelasse ja on tugev. Õhutemperatuur on öösel 11 kuni 16, päeval 19 kuni 23 kraadi.