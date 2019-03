Nädalavahetusel tuleb torm: saartel ja rannikul puhub kuni 25 meetrit sekundis

Täna liigub Põhjamerelt Stockholmi suunas madalrõhkkond ja laieneb üle Eesti. Öösel sajab vihma, Ida-Eestis ka lörtsi. Pärast keskööd saartest alates sadu lakkab. Ennelõuna on üksikute vihmahoogudega. Pärastlõunal muutub sadu laialdaseks, õhtu poole tihedaks - enamasti sajab vihma, aga mõnes kohas võib sekka ka lörtsi tulla. Puhub väga tugev lõuna- ja edelatuul, puhanguid on sisemaal kuni 14, rannikul 17, saartel 20 m/s. Õhutemperatuur on öösel +1..+4, päeval +4..+9°C.

Laupäeval (9.03) liigub madalrõhkkond edasi üle Soome Karjala poole ja selle lõunaservas tõuseb edela- ja läänetuul tormiseks, puhanguid sisemaal 15-18, saartel ja rannikul 20-25 m/s, õhtupoolikul nõrgeneb. Sadu on öö hakul enamasti vihmana, pärast keskööd läheb sadu üle lörtsiks, hommikul lumeks. Päeval on üksikuid lumehooge. Kuid õhtul võib Lõuna-Eestisse uus lume- ja lörtsisadu jõuda ning edasi põhja poole laieneda. Õhutemperatuur on öö hakul +1..+4, pärast keskööd langeb -2..+1°C-ni, päeval on 0°C-st Põhja-Eestis kuni +3°C-ni Lõuna-Eestis.

Pühapäeva (10.03) öösel tõmbub Karjala poole liikunud madalrõhkkond kaugemale ja selle järel läänekaare tuul rahuneb. Sajab nii lund, lörtsi, sekka ka vihma. Õhutemperatuur on 0..-4, Lõuna-Eestis kuni +2°C. Päeval jääb Eesti madalrõhuvööndi servaalale. Sadusid on enam Eesti lõunapoolses osas, kus sajab põhiliselt lörtsi, sekka võib ka vihma tulla, Põhja-Eestis on üksikuid lumehooge. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur on -1..+2°C.

Esmaspäeval (11.03) koondub madalrõhkkond Venemaale ja öö hakul eemalduvad ka sajupilved. Päeval on loodevoolus saabuvas õhumassis taas niiskust ja lumehooge laialdasemalt. Tuul pöördub loodesse ja muutub veidi tugevamaks. Õhutemperatuur on öösel -2..-7, sisemaal kohati -10, päeval 0..-5°C.