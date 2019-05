Nüüd sajab terve nädala ja temperatuur ähvardab nulli lähedale langeda

Homme on ilmateenistuse andmetel ilm pilves. Ajuti sajab vihma, kohati on võimalik ka äike. Õhtu poole alates Lääne-Eestist ilm selgineb ja sajuhood lõpevad. Puhub edelatuul 5-10 meetrit sekundis, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 11 kuni 16 kraadi, Kagu-Eestis kuni 19 kraadi.

Pühapäeval on jällegi pilves ja vihmane ilm. Õhtuks Lääne-Eestis sadu lakkab ja ilm selgineb. Puhub edela- ja lõunatuul 7 kuni 13 kraadi, rannikul puhanguti 15-18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis 9 kuni 13 kraadi Ida-Eestis 14 kuni 17 kraadi.

Ka uus nädal ei too midagi kaunist. Esmaspäeval puhub lääne- ja edelatuul kuni kümme meetrit sekundis, õhtuks pöördub lõunakaarde ning Saaremaa rannikul tugevneb siis edelatuul puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuuri on tulemas 11 kuni 16 kraadi.

Teisipäevaks lubab ilmateenistus vahelduva pilvisusega ilma hommikupoolikul sajab mõnel pool hoovihma, õhtul vihmasaju levikuala laieneb. Tuul pöördub idakaarde ja on tugevuselt 4-10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 16 kuni 21, rannikul paiguti 10 kuni 15 kraadi.

Kolmapäeva öösel liigub väike madalrõhkkond ühes tihedate vihmasadudega üle Eesti. Päeval kaugeneva madalrõhkkonna järel saju võimalus väheneb. Tuuleväli vajab täpsustamist uue nädala algul, sest sõltub otseselt madalrõhkkonna liikumistrajektoorist ja see võib veel oluliselt muutuda. Õhutemperatuur on öösel 7-12 kraadi, päeval 13-18 kraadi.

Neljapäeval on tõusva õhurõhu foonil sajuhooge harva. Puhub võrdlemisi tugev läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 5 kuni 10 kraadi, päeval kuni 16 kraadi