On põhjust rõõmustada! Jaaniõhtu tõotab tulla sajuta, aga ööseks tasub siiski soojad riided varuda

Jaanilaupäevaks (23.06) sirutub meie kohale kuiva ilma tagava kõrgrõhuala idaserv, mis ulatub ka jaanipäeval (24.06) servapidi üle Baltimaade. Ilm on enamjaolt sajuta. Samas on jaaniõhtu veel tuuline, öö jahedapoolne ja päev mõõdukalt soe. Õhutemperatuur on öösel 8 kuni 13 kraadi, päeval 17 kuni 23 kraadi.

Pühapäeval (23.06) on taas sajuta ilm. Läänekaare tuul tasapisi nõrgeneb. Õhutemperatuur öösel 7 kuni 12 kraadi, rannikul kuni 16 kraadi. Päev on mõõdukalt soe - 20 kuni 24 kraadi, rannikul kohati 17 kraadi.

Esmaspäeval (24.06) on olulise sajuta ilm. Öösel puhub nõrk põhjakaare, päeval muutliku suunaga tuul. Õhutemperatuur öösel 8 kuni 13 kraadi, rannikul kuni 16 kraadi, päeval 20 kuni 25 kraadi, rannikul kohati veidi jahedam - 18 kraadi.

Teisipäeval (25.06) kõrgrõhuala Baltimaade kohal laguneb, kuid ilm on jätkuvalt olulise sajuta. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur öösel 8 kuni 14 kraadi, rannikul kuni 17 kraadi, päeval 21 kuni 26 kraadi, rannikul kohati 18 kraadi.

Kolmapäeval (26.06) on Eesti kohal madalrõhulohk ja kohati sajab hoovihma. Puhub nõrk, rannikul mõõdukas põhjakaare tuul. Õhutemperatuur öösel 1 kuni 15 kraadi, rannikul kuni 17 kraadi, päeval 17 kuni 22 kraadi.

Neljapäeval (27.06) ja reedel (28.06) oleme kõrgrõhkkonna ja madalrõhkkonna piirialal ja hoovihmavõimalus suureneb. Mõõduka tugevusega tuul puhub valdavalt läänest ja loodest.

Neljapäeva (27.06) öö on sajuta, päeval sajab kohati hoovihma. Õhutemperatuur öösel 7 kuni 12 kraadi, rannikul 15 kuni 17 kraadi, päeval 17 kuni 22 kraadi.