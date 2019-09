Ööl vastu pühapäeva võivad temperatuurid langeda maapinnal nullini

Eile püstitati mitmetes Eesti kohtades uued soojarekordid, kuigi 1955. aastal üle kogu Eesti püstitatud rekord, 26,8 kraadi, jäi kehtima. Paljak ütles, et iga september on tavaliselt vähemalt üks päev, kus soojalaine Eestisse jõuab. Nädala alguses saabus Eestisse madalrõhkkond Vahemerelt.

Paljaku hinnangul ei saa heitlikku sügisilma kirjutada kliimasoojenemise arvele. Näiteks 1947. aasta 17. septembril näitasid Tartu termomeetrid 25,4 kraadi sooja, Tallinna omad aga 24,7 kraadi.

Kuigi tänavune sügis on pigem soojalt alanud, siis edasised ilmad on heitlikud. Sajab vihma ja on pigem jahe. “Igapäevased sajud panevad aga seened kasvama,” märkis Paljak ja lisas, et korilaste meelisaeg metsas on ilmselt veel saabumas.

Kuigi pikaajalisemad prognoosid ennustavad pärast 25. septembrit ka üht soojemat sügispäeva, ei tasu selles kindel olla. Paljak selgitas, et prognoosid muutuvad iga päev ning septembrikuu lõpp võib ka hoopis väga jahe olla.