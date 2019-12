Päästeamet on tormi tõttu saanud ligi 500 väljakutset

Elektrilevi andmetel on kella 22 seisuga elektrita üle 36 200 majapidamise. Uute rikete lisandumine on viimastel tundidel märgatavalt aeglustunud, samal ajal on paljudes majapidamistes elektrivarustus ka taastatud.

Tormituules sai kahjustada ka Järvakandi päästekomando garaaži katus, mis kolmandiku ulatuses lahti rebenes. Hetkel on elektrita ka Koeru ja Mõniste päästekomandode hooned.

Kõikides regioonides on väljakutsete arv langemas ja olukord normaliseerumas.

Kuna öö jooksul võib teedele olla langenud puid, siis soovitab päästeamet hommikul töölesõiduks varuda rohkem aega ning olla pimedas ettevaatlik.