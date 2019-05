Päikeseprillid välja! Suvised ilmad jätkuvad, uuel nädalal võib tulla kuni 27 soojakraadi

Laupäeval oleme Soome kohal oleva kõrgrõhkkonna vahetus läheduses. Ilm on kuiv ja pilvi on vähe. Puhub mõõdukas idakaare tuul, saarte rannikul on veidi tugevam ja puhanguid võib 14 m/s olla. Õhutemperatuur on öösel 2 kuni 7 kraadi, maapinna lähedal langeb temperatuur veel nulli lähedale, saarte rannikul kuni 11 kraadi. Päeval on meretuulega rannikul kuni 13 kraadi, sisemaal 18 kuni 23 kraadi.

Pühapäeval koondub kõrgrõhkkond Karjala kohale ning Läänemere ääres selle mõju pisut nõrgeneb. Kesk-Euroopa poolt laieneb madalrõhkkonna serv Läänemere äärde. Mandril on öö laialdaselt selge, päev õhukese pilvevinega, aga ikka kuiv. Saartele lisandub pilvi ja päeval võib kohati ka hoovihma tulla. Puhub mõõdukas idakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 7 kuni 12 kraadi, kohati võib ka 5 kraadi ümbrusse langeda, kuid öökülmaohtu enam ei ole. Päeval on sisemaal 21 kuni 25 kraadi, meretuulega rannikul kuni 14 kraadi.

Esmaspäeval ulatub Kesk-Euroopast madalrõhkkonna serv ikka Läänemere äärde, kaguvoolus lisandub niiskust ja pilvi on enam. Kohati sajab hoovihma, võimalus on suurem Eesti lääne- ja põhjaservas. Idakaare tuul tugevneb eelkõige põhjarannikul. Õhutemperatuur on öösel 11 kuni 15 kraadi, madalamates kohtades langeb veidi alla 10 kraadi. Päeval 22 kuni 26 kraadi, meretuulega rannikul ikka alla 15 kraadi.

Teisipäeval jääme Kesk-Euroopas püsiva madalrõhkkonna ja põhjaaladel valitseva kõrgrõhkkonna piirimaile. Kohati võib üksik hoog vihma tulla. Idakaare tuul on öösel veel võrdlemisi tugev, päeval mõõdukas. Õhutemperatuur on öösel 11 kuni 16 kraadi, päeval 22 kuni 27 kraadi, meretuulega rannikul kuni 15 kraadi.