Reedel võib lörtsi sadada

Kolmapäeval kaugeneb madalrõhkkond Barentsi merele, aga selle lääneserva mööda pääseb põhjakaarest külm takistusteta lõuna poole liikuma. Niiskust tuleb ka juurde. Siin-seal sajab hoovihma, tihedamad on sajuhood rannikulähedastes maakondades, sisemaale jõudes muutuvad pilved õhemaks ja sajuhulk on väiksem ja mõni paik võib ka kuivalt läbi saada. Õhutemperatuur on öösel 2 kuni 7 kraadi, maapinnal võib nulli lähedale langeda, päeval 10 kuni 14 kraadi. Puhub mõõdukas põhjakaare tuul, üksnes rannikul on võimalikud puhangud kuni 13 m/s.

Neljapäeval on tõusva õhurõhu foonil sajuhooge hõredamalt ja harvem, sagedamini võib vihma saada Lääne-Eesti. Loode- ja põhjatuul on mõõdukas õhtuni, siis tugevneb Lääne-Eesti rannikualadel puhanguti 14, saartel 17 m/s. Õhutemperatuur on öösel 1 kuni 6 kraadi, maapinnal langeb kohati 0 kuni -2 kraadini, rannikul jääb üle 10 kraadi, päeval on 9 kuni 12 kraadi.

Reedel liigub madalrõhulohk Soomest kagusse ja riivab ka Eestit. Sajuhooge on enam Ida-Eestis, lääne pool hõredamalt, aga vihma sekka võib ka lörtsi sadada. Tugev loode- ja läänetuul annab päeva peale järele. Õhutemperatuur on öösel 2 kuni 7 kraadi, maapinnal pole välistatud langus nulli lähedale, rannikul jääb üle 10 kraadi, päeval 7 kuni 11 kraadi.