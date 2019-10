Sel nädalal püsib ilm mõõdukalt soe, kuid endiselt sajab

Teisipäeva öösel on tugevam kõrgrõhkkonna mõju ja saju võimalus on võrdlemisi väike. Öö hakul puhub mõõdukas läänekaare tuul, pärast keskööd pöördub lõunakaarde ja hakkab tugevnema. Päeval jõuab Norra rannikule uus aktiivne madalrõhkkond, laieneb üle Skandinaavia ja selle serva mööda lisanduvast niiskusest sajab meil kord siin, kord seal vihma. Õhurõhuvälja pinge suureneb ning lõuna- ja edelatuul tugevneb puhanguti 14, õhtul saartel ja rannikul 18 m/s. Õhutemperatuur on öösel 2 kuni 7, rannikul jääb 10 kraadi ümbrusse, päeval 9 kuni 13 kraadi.

Kolmapäeval liigub aktiivne madalrõhkkond üle Skandinaavia põhjaosa Venemaale ja selle servas lõõtsub meil öösel väga tugev edela- ja läänetuul, päeval jääb tuul nõrgemaks. On üksikuid vihmarabinaid. Õhutemperatuur on öösel 7 kuni 11, päeval 11 kuni 12 kraadi.

Neljapäeval õhurõhk tõuseb ja kõrgrõhkkonna serv laieneb Eestini. Ilm on suurema sajuta ja laiguti ka selgineva taevaga. Edelatuul on mõõdukas, rannikul ulatub puhanguti 12 m/s, õhtul pöördub lõunakaarde ja tugevneb. Õhutemperatuuri miinimum on laialdaselt 5 kuni 6 kraadi piires ja kui mõneks tunniks taevas selgineb, siis langeb veel paar kraadi madalamale, meretuulega rannikul jääb 10 kraadi ümbrusse, päeval on 10 kuni 12 kraadi.

Reede öösel läheneb Norra rannikule järjekordne madalrõhkkond, selle servas tekib Skandinaavia kohal uus osatsüklon ja laieneb üle Läänemere. Öö on meil veel suurema sajuta, hommikuks lisandub niiskust ja hakkab vihma sabistama. Puhub võrdlemisi tugev lõuna- ja kagutuul. Õhutemperatuur on 4 kuni 8, Lääne-Eesti rannikualadel 10 kraadi ümber. Päeval muutub tekkinud väike madalrõhkkond aktiivsemaks ja liigub edasi Botnia lahe äärde ning selle sajupilvi kandub üle Eesti. Edelatuul paisub väga tugevaks. Õhutemperatuur on 10 kuni 14 kraadi.