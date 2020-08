Selle suve viimased soojad päevad: nädalavahetus toob kuni 28 kraadi kuuma

Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommikul püsib mõnes kohas udu. Päeval sajab kohati nõrka hoovihma. Puhub nõrk muutliku suunaga, pärastlõunal rannikul läänekaare tuul 4-7 m/s. Õhutemperatuur on 22 kuni 27 kraadi.

Pühapäeval on samuti vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal sajab kohati hoovihma, võib olla äikest. Puhub läänekaare tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on 23 kuni 28 kraadi, rannikul kohati 20 kraadi.

Esmaspäeval tugevneb Skandinaavia kohal uus kõrgrõhuala ja laieneb üle Eesti ning selle serva mööda kandub põhjakaarest meile jahedam õhumass. Saabuvas õhumassis on niiskust vähe ja vaid kohati võib hoog vihma tulla, Kagu-Eestis on võimalik ka äike. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde ja puhanguid on 12 m/s. Öine õhutemperatuur on 13 kuni 18 kraadi, päevasooja 19 kuni 24 kraadi.

Teisipäeval püsib kõrgrõhkkond Skandinaavia kohal ja selle idapoolset serva mööda toob õhuvool põhjakaarest jahedust, mis päikese kaasabil on varmas tõusvate õhuvoolude toel pilvemassiks koonduma. Vihmahooge võib olla eelkõige Ida-Eestis. Põhjakaare tuul tasapisi nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel 10 kuni 14, rannikul kuni 16, päeval 17 kuni 22 kraadi.

Kolmapäeval lisab kirdevool jahedust. Öö on enamasti sajuta ja selgineva taeva all langevad miinimumtemperatuurid sisemaal alla 10°C, meretuulega rannikul jäävad 15°C ümbrusse. Päeval jääb küll kõrgrõhkkonna ülekaal püsima, kuid Venemaale jõudva madalrõhkkonna piirest kandub ka meile pilvi ja mandril võib kohati hoog vihma tulla. Puhub mõõdukas idakaare tuul. Õhutemperatuur jääb pilvisema taeva all 20 kraadist madalamale, saartel võib päikest enam olla ja seal tõuseb kraad-paar üle 20 kraadi.

Neljapäeval tuleb kõrgrõhkkond Balti riikide kohale, takistab pilvede arengut ning sajuhoogude võimalus on väike. Idakaare tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur langeb öösel selgineva taeva all sisemaal 6 kuni 11 kraadini, meretuulega rannikul on kuni 16, päikeselisema päevaga tõuseb 20 kraadi ümbrusse.

Kui reedel suudab Skandinaaviasse murda aktiivne madalrõhkkond siis on oodata lõunakaare tuule tugevnemist ning päeval võib sadu üle mere jõuda. Kuid sageli kõrgetesse õhukihtidesse ulatuva kõrgrõhkkonna lahkumine viibib ning ka seekord võib ilmamuutus nihkuda nädalavahetusele.