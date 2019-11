Soojaperiood jõuab lõpule: nädalavahetuseks on oodata miinuskraade ja veidi lund

Pühapäeval on Venemaa kõrgrõhuala mõjusam ja ilm on suurema sajuta ning mõõduka kagutuulega. Selgemat taevast on laialdasemalt ning õhutemperatuur langeb öösel -1 kuni -6 kraadini, vaid saartel kagutuulele avatud rannikul jääb üle 0 kraadi, päeval on 0 kuni -2, saarte rannikul ööpäevaringselt kuni +3 kraadi.

Esmaspäeval kandub läänepoolse madalrõhuala servast niiskust ja taevas kattub pilvedega. Suuremat sadu ei tule, kuid pärastlõunal siiski veidi lörtsi või vihma võib poetada. Puhub mõõdukas kagu- ja idatuul. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni -5, päeval -1 kuni +1, saartel ööpäevaringselt 0 kuni +3 kraadi.