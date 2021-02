Sünoptik: eilne lumesadu oli kombinatsioon nn järveefektist ja madalrõhkkonna niiskusest

Viimastel päevadel on lumikate jõudsasti kosunud ja näiteks Põhja-Eestis kasvanud ligi 30 sentimeetri paksuseks. Vähemalt eilse saju puhul mängis rolli ka nn järveefekt.

Keskkonnaagentuuri juhtivsünoptiku Taimi Paljaku sõnul loetakse nn järveefekti tekkimise alustingimusteks seisu, kus mereveetemperatuuri (lahe-, järvevee-) ja õhumassi temperatuuri erinevus on 13 kraadi ja enam.

"Eile oli õhumassi temperatuur -11 kraadi ning Soome lahe avaosas veetemperatuur +1 kuni +3 kraadi ning merevee kohalt võisid pilved täiendavalt niiskust saada. Valdavas õhuvoolus kandus pilvemass läänekaarest Eesti rannikule. Seega eilne sadu oli kombinatsioonis madalrõhulohu poolt kaasa toodud kui veepinnalt lisandunud niiskusest," selgitas Paljak.

Praegu on Paljaku sõnul õhumassi temperatuur -10 kraadi ning Soome lahe avaosas püsib veetemperatuur +1 kuni +3 kraadi piires. "Seega oleksid tingimused ka täna soodsad laheveelt niiskuse ja täiendavate sajupilvede lisandumiseks, kuid tuul nii maapinnalähedastes kui kõrgemates õhukihtides ei ole veepinna kohalt, vaid lõunakaarest ning tänane sadu ei ole "järveefektiga" seotud," kinnitas juhtivsünoptik.

Paljak lisas, et Eesti kohale ulatuva madalrõhkkonna serva mööda liigub üle Eesti lumepilvi ning täna õhtupoolikul on veel lisa tulemas.

Pärastlõunal algas taas tihedam lumesadu

Ilmateenistuse prognoosi kohaselt on täna pilves ilm. Kesk- ja Põhja-Eestis sajab mitmel pool lund, pärastlõunal levib Edela-Eestist kirdesse uus tihedam lumesadu, kohati tuiskab. On jäiteoht! Puhub lõuna- ja kagutuul 5-10, saartel ja rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni -6 kraadi.

Kolmapäeva öösel liigub väike madalrõhkkond üle Eesti ja aeg-ajalt sajab lund, võib ka tuisata ning seda eelkõige saartel ja rannikulähedastel aladel. Päeval madalrõhkkond eemaldub Narva taha ja sajuhooge on harva ja hõredalt. Tuul puhub öösel lõunakaarest, hommikul lääne poolt alates pöördub läänekaarde, saartel ja rannikul põhja. Õhutemperatuur on öösel -2 kuni -8, Lääne-Eestis selgineva taeva all võib hommikul veidi alla -10 kraadi langeda, päeval on -1 kuni -6 kraadi.