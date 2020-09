Sünoptik: nädalavahetusel on oodata viimast korda erakordselt suvist ilma

"Nädalavahetusel on oodata viimast korda erakordselt kaunist suvist ilma. Keskmisest tunduvalt kõrgem õhutemperatuur püsib kuni pühapäevani," ütles Paljak.

Sünoptiku sõnul toob nädalavahetuseks ilusa ilma Vahemere-äärne soe õhumass, mis kiiruga Eesti poole teel on. Õhumass vahetub aga juba esmaspäeval, mistõttu on uuel nädalal oodata sajuhooge ja läheb jahedamaks. "20 kraadini temperatuur enam tõenäoliselt ei tõuse," sõnas Paljak.

Kuigi jahedam õhumass võib ka oktoobri alguses soojema vastu vahetuda, jääb päikesekaar paratamatult järjest lühemaks ja madalamaks, mistõttu tuleb valmistuda külmemate ilmade saabumiseks. "Praegu aga seda näha ei ole, et põhjalaiuste külm jõuliselt meile sisse tungiks nii et järsku muutust oodata veel ei ole," ütles Paljak.

Nädalaprognoos

Homme jõuab Põhjamere äärde uus madalrõhkkond ja sellest saavad alguse Läänemere ümbruses muutused atmosfääris. Kõrgetesse õhukihtidesse arenev keeris laieneb edasi üle Kesk-Euroopa ning selle idaserva mööda avaneb vahemerelisele soojale tee Läänemere poole. Lisandub ka niiskust ning üle Eesti liiguvad hoogsajud - enam on sajuhooge läänepoolsetes maakondades, Ida-Eestis hõredamalt. Lõunakaare tuul on mõõdukas. Õhutemperatuur on öösel 10 kuni 15 kraadi, päeval 16 kuni 20 kraadi, Kagu-Eestis kuni 22 kraadi.

Laupäeval koondub madalrõhuala kõrgemates õhukihtides Kesk-Euroopa kohale ja selle serva mööda liiguvad lõuna poolt väikesed osatsüklonid - üks neist jõuab öösel Rootsi rannikule, teine päeval Poola. Paksem pilvemass ühes sajuga kandub üle Läänemere lõunavete Skandinaaviasse. Meil muutub Venemaa kõrgrõhuala pisut mõjusamaks, taevas tõmbub selgemaks ja ilm on sajuta. Päev on läänepoolsetes maakondades õhukese pilvekihiga, Ida-Eestis enamasti päikeseline. Kagutuul muutub veidi tugevamaks eelkõige saartel. Õhutemperatuur on öösel 8 kuni 13, rannikul kuni 15 kraadi, päeval tõuseb 20 kuni 23 kraadini, kagutuulele avatud rannikul on kuni 17 kraadi.

Pühapäev jätkub kõrgrõhkkonna servas ilusa ilmaga. Kaguvoolus saabuv õhumass on soe ja võrdlemisi kuiv. Selge ööga langeb õhutemperatuur sisemaal 10 kraadi ümbrusse, rannikul on kuni 16 kraadi. Päev on päikeseline ja termomeetrinäidud kerkivad 19 kuni 22 kraadini. Kraad-kaks madalam võib temperatuurifoon olla tugevamaks tõusva kagu- ja idatuule tõttu ning seda tingib Kesk-Euroopa poolt lähenev ja survet avaldav uus madalrõhkkond.