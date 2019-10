Talvejope tagasi kappi! Nädal tuleb soe, aga endiselt vihmane

Teisipäeva öö hakul on Venemaale kaugeneva madalrõhkkonna järel veel üksikuid vihmahooge, pärast keskööd märkimisväärset sadu enam ei tule. Põhjakaare tuul rahuneb. Tõusva õhurõhu foonil tekib hommikuks Eesti kohale väike kõrgrõhkkond, mis päeva peale Peipsi taha taganeb, aga hoiab meie ilma sajuta. Tuul pöördub kagusse ja pärastlõunal muutub saartest alates tugevamaks. Õhutemperatuur on öösel 1 kuni 5 kraadi ja kui mõnes kohas pikemalt taevas selgineb, siis seal langeb nulli ümbrusse, rannikul on kuni 8, päeval 6 kuni 11 kraadi.

Kolmapäeval liigub uus madalrõhkkond Saksamaalt Rootsi lõunaosa kohale ja sunnib kõrgrõhkkonna kaugemale Venemaale taganema. Kahe rõhuala piirimail puhub tugev kagu- ja idatuul. Mõnes kohas tibab veidi vihma, õhtul sajune vöönd laieneb ja võib Eesti põhjapoolse osa katta. Õhutemperatuur on öösel 2 kuni 8 kraadi, saarte rannikul 10 kraadi ümber, päeval 8 kuni 13 kraadi ümber, Lõuna-Eestis tõuseb üle 15 kraadi.

Neljapäeval liigub madalrõhkkond Eesti kohale ja nõrgeneb. Öösel ja ennelõunal sajab laialdaselt vihma, pärastlõunal sajuhood harvenevad. Tuul on tugev tõenäoliselt põhjarannikul ning puhub idast ja kirdest, mujal nõrgeneb ja pöördub lõunakaarde. Õhutemperatuur on 6 kuni 11, päeval Saare- ja Pärnumaal ning Lõuna-Eestis kuni 13 kraadi.

Reedel madalrõhuvöönd nõrgeneb ja kaugeneb ning õhurõhk aeglaselt tõuseb. Öösel ja hommikul sajab veel sagedasti vihma, päeva peale sajuhood hõrenevad. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 6 kuni 11 kraadi, päeval 10 kuni 14 kraadi.