Talvine ilm saab selleks korraks läbi: reedel ja laupäeval tuleb kuni kaheksa kraadi sooja

Homme madalrõhkkonna mõju väheneb ja väike kõrgrõhuhari liigub üle Eesti. Öösel on taevas selgem ja mandril suuremat sadu ei tule, saartel ja läänerannikul sajab nõrka lörtsi ja lund. Puhub mõõdukas loode- ja läänetuul, vaid saartel on puhanguid kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni -6, läänekaare tuulele avatud rannikul kuni +2 kraadi. Päeval tõmbub taevas pilvisemaks. Suuremat sadu ei tule, aga üksikutes kohtades võib veidi lund või lörtsi pudeneda. Läänekaare tuul on mõõdukas. Õhutemperatuur on 0 kuni -2, saartel ja läänerannikul 0 kuni +3 kraadi.

TÄHELEPANU LIIKLEJAILE! Kolmapäeval pöördub õhuvool läände ja üle Eesti kandub madalrõhulohk ühes soojema ja niiskema õhuga — libeduseoht on suur! Lörtsi- ja vihmasadu liigub saartelt üle Mandri-Eesti, idapoolsetes maakondades tuleb algul ka lund, kuid hommikuks muutub sadu kõikjal vesiseks. Edela- ja läänetuul paisub tugevaks. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis 0 kuni +5 kraadi, ida pool 0 kuni -4 kraadi, hommikuks tõuseb ka seal 0 kraadi lähedale või üle selle. Päevaks tihedamad pilved eemalduvad ja suuremat sadu ei tule. Õhutemperatuur on 2 kuni 7 kraadi.

Neljapäeva öö hakul liigub üle Eesti lauge kõrgrõhuhari ja selle järel suureneb Norra merelt läheneva väga aktiivse madalrõhkkonna surve ning algab edelatuule tõus, päeval ulatuvad tuuleiilid sisemaal 15, rannikul üle 20 m/s. Lisandub ka pilvi, aga vaid üksikutes kohtades sajab nõrka vihma. Õhutemperatuur on öösel 1 kuni 5, päeval 3 kuni 7 kraadi.

Reedel liigub aktiivne madalrõhkkond üle Skandinaavia põhjaosa ja selle servas võivad edelatuule iilid tormiseks tõusta. Taevas kattub tihedate pilvedega ja aeg-ajalt sajab vihma. Õhutemperatuur on öösel 2 kuni 7, päeval 3 kuni 8 kraadi.