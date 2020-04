Täna õhtul on oodata paljudesse kohtadesse tihedat lörtsisadu, soojemaks muutub ilm nädala lõpus

Gotlandi lähistelt on Läti kohale tulekul madalrõhkkond, mille vihma- ja lörtsisadu laieneb päeva peale üle maa.

Eesti lääneservas (Tallinna-Pärnu joonest lääne pool) jääbki sadu põhiliselt vesiseks ja õhtul paksem pilvemass juba lahkub. Idapoolsetes maakondades aga muutub just õhtul sadu tihedaks ja tuleb alla nii vihma kui lörtsina. Kuid piirkonniti sajab mõne tunni vältel ainult lörtsi — sadu tiheneb kella 18-19 paiku ja kestab kella 21-22-ni, Virumaal aga südaööni. Sajust muutub ajutiselt maa valgeks.

Liiklejad peaksid arvestama halvaks muutuvate sõidutingimustega! Teedele kuhjab tihe lörtsisadu vesised vaalud, mis suverehvidega sõidukid “ujuma” paneb — suurematest trassidest on see oht eelkõige Peterburi maanteel, Piibe maanteel ja Tallinna-Tartu maanteel kuni Puurmanini. Lõuna-Eestis peaks sadu lörtsiseguse vihmaga piirduma.

Ilm läheb nädala teises pooles soojemaks

Saabuval ööl suundub madalrõhkkond Läti kohalt Venemaa poole, aga selle servas sajab öö hakul Eestis tihedat lörtsi ja vihma. Lääne-Eestis kesköö paiku sadu lakkab, pilved hõrenevad ja õhutemperatuur langeb varahommikuks alla 0 kraadi. Kesk- ja Ida-Eestis saab suurem sadu läbi vastu hommikut ja pilvisema taeva all jääb õhutemperatuur 0 kuni +4 kraadi piiresse. Aktiivsemaks muutuva madalrõhkkonna järel puhub tugev loode- ja põhjatuul, puhanguid on 12, Eesti idatiivas 15 m/s. Päeval eemalduva keerise järel õhurõhk tõuseb ja kõrgrõhuhari tugevneb. Kuid põhjakaarest saabuv külm õhumass soosib rünksajupilvede arengut ning kord siin, kord seal on sajuhooge vaheldumisi vihma ja lörtsina. Põhjakaare tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur 4 kuni 9 kraadi.

Neljapäeval kõrgrõhuala tugevneb. Tuul puhub idakaarest ja on võrdlemisi nõrk. Laialdaselt selge ööga langeb õhutemperatuur 0 kuni -4 kraadini, meremõjuga rannikul jääb plusspoolele. Päeval on valitsevas jahedas õhumassis soodsad tingimused pilverünkade arenguks, kuid märkimist väärivat sadu neist ei tule. Õhutemperatuur on tõuseb 5 kuni 10 kraadini.

Reedel koondub kõrgrõhuala Loode-Venemaa kohale ja hoiab ka Eesti ilma sajuta. Ööks taas taevas selgineb ning õhutemperatuur langeb 0 kuni -4 kraadini, saarte rannikul ja Soome lahe ääres on kuni +4 kraadi. Päev toob pilverünki taevasse ja õhusooja on 7 kuni 12 kraadi. Rootsi rannikule laienev madalrõhulohk survestab rõhuvälja ja kagutuul tõuseb tugevamaks.