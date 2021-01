Teisipäeval tuiskab üle Eesti, nädala teine pool toob kuni 20 miinuskraadi

Laupäev on kõrgrõhkkonna servas üksikute lumehoogudega. Tuul pöördub põhjakaarde ja on võrdlemisi nõrk. Õhutemperatuur on öösel põhja pool –8...–13, Lõuna-Eestis –15...–20, päeval –5...–10, ennelõunal Kagu-Eestis kuni -14 kraadi.