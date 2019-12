TORMIBLOGI, -VIDEOD JA -FOTOD | Tugev tuul viis elektri tuhandetest majapidamistest, viga sai kaks last

Jämeda puu küljest kukkunud oks sulges mõlemad sõidusuunad. Tee oli kinni umbes paarkümmend minutit. Jäme puu, mille küljest oks ära murdus on ise väga halvas seisukorras ning päästjate sõnul on aja küsimus, millal see teele langeb.

Sarnaseid juhtumeid võis üle Eesti kokku lugeda sadades.

Elektrilevi rikkekaart oli iroonilisel kombel rikki läinud, mille tõttu ei saanud mitu tundi jälgida, kui palju kodusid elektrita on. Õhtuks oli kaart taas korras.

Tuule tõttu kukkus Põhja-Tallinnas puu trammiliinidele. Õhtul kell seitse tegutsesid seal veel päästjad, et trammiliiklus võimalikult kiiresti taastada.

Tormiblogi

Kella 23 seisuga oli Eestis vooluta üle 33 000 majapidamise.

Hetkel on Elektrilevi andmetel vooluta üle 36 000 majapidamise.

Lugeja saatis meile foto Tartust Tähtvere linnaosast, kus on tugevaks paisunud tuul lennutas batuudi oma algsest asukohast rohkem kui viie meetri kaugusele vastu õunapuud.

Elroni rongid hilinevad seni. Näiteks Turba-Tallinna reis väljub 25 minutit plaanitust hiljem. Tartu-Valga reis hilines Sangaste peatuses 11 minutit raskete ilmaolude tõttu. Üldiselt hilinevad rongid 10-40 minutit. Mõni reis on asendatud ka bussiga, operatiivset infot saab Elroni kodulehelt.

Teeolusid saab jälgida Targa Tee portaalist.

Elroni rongid hilinevad kohati kuni kaks tundi. Näiteks Tallinn - Turba rong hilines sel põhjusel 115 minutit. Mõned teised rongid, näiteks Tartu-Tallinn rong, hilines vaid üheksa minutit. Hilinemised on Elroni kodulehel märgitud.

Elektrilevi rikkekaart hakkas poole kaheksa kandis taas tööle ja selgub, et 36 716 klienti on elektrita. Vaid Lääne maakond paistab olevat täielikult elektriga varustatud. Kõige väiksem teenuse tase on praegu Rapla maakonnas, kus vaid 83 protsenti klientidest saavad laelambi saatel koduseid toimetusi teha.

Täna enne kella kuut õhtul langes puu Valga-Tartu maanteel Priipalu lähistel sõiduteele. Üks sõidusuund oli seetõttu suletud. Päästjad vabastasid sõidusuuna paarikümne minutiga. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=254769

Pühajärve kooli jõulupidu peeti elektrikatkestuse tõttu küünlavalgel. Põlesid vaid kuldsed leegid ning neoonsed evakuatsiooniplafoonid.

Torm teeb pahandust ka Lõuna-Eestis. Fotol on tugeva tuule vägiteod Otepää lähistel.

Päästjad tegelevad Põhja-Tallinnas, et trammiliiklus võimalikult kiiresti taastada. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=254765

Tormituul on veel aktiivses faasis ja olukord võrgus muutuv. „Saaremaa küündis tuul puhanguti ligikaudu 30 meetrini sekundis, mis ületab kaugelt elektrivõrgu projekteerimisnorme. Rikkeid võrgus tuleb pidevalt juurde ja teiselt poolt taastame lülitamistega elektrivarustust,“ selgitas Elektrilevi käidu valdkonna juht Andres Tõnissaar. „Tööde tegemine tuules kõikuvatel liinidel on suures osas Eestis veel ohtlik. Teeme lülitamisi, tuvastame rikkekohti ja valmistame ette töökohti, et tuule vaibudes saaksid ehitusbrigaadid täiel võimsusel rikkeid kõrvaldama hakata,“ lisas Tõnissaar ja täpsustas, et valmisolekus on 75 rikkemeeskonda.

Puu trammiteel.https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=254763

Selgus, et Põhja-Tallinnas Angerja peatuse juures kukkus puu trammiteele, mille tõttu ongi seal liiklus häiritud.

Häirekeskus on saanud üle 200 tormiga seotud teate, enamik neist sõiduteele kukkunud puude kohta.

Elektrilevi andmetel on kella 18 seisuga elektrita üle 23 000 majapidamise.

Kell 16:47 sai häirekeskus teate, et Padise rahvamaja juures on murdunud puu alla jäänud kaks last. Sündmusele reageeris kiirabi, kes toimetas lapsed haiglasse kontrolli.

Tartumaal olevat ka Kabina - Luunja teel üks murdunud puu liiklust takistanud.

Alates Volta peatusest trammid Põhja-Tallinna poole ei sõida, kuna trammiteele on kukkunud puu.

Lõuna-Eestis on torm seni enam mõjutanud Kagu-Eestit, kus on mõnevõrra enam puid sõiduteedele kukkunud, teatas Lõuna prefektuuri operatiivjuht Argo Turba. Õnneks inimesed ohtu ei ole sattunud, kuid mõnel juhul on langenud puudele otsa sõidetud. Samuti kukkus üks puu sõidukile."Päästjad ja politsei eemaldavad aktiivselt teedele langenud puid, et ennetada edasist ohtu liiklejatele. Politsei soovitab ajal, mil tuul nõnda marutab, võimalusel vältida liiklemist või liikumist õues, kus on suurem oht langevatest puudest," tuletas Turba meelde.

Taristurikete ehk raudteele murtud puude ja oksade tõttu hilinevad rongid Põhja-Eestis kuni 25 minutit.

Keila - Valingu vahel on puu väidetavalt raudteele langenud ning rongid seal ei liigu.

Tallinn ei jäänud tugevast tuulest puutumata. Täna õhtul Uue Maailma asumis Kristiina tänaval kukkusid puu ja tänavalatern autole peale. Autojuht oli just autosse istunud ning soovis ära sõita, kui tuul murdis puu ja posti autole peale. Ükski inimene õnneks viga ei saanud. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=254759

Torm on Saaremaal mõned puud maha murdnud. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=254757

Tormituul suuri kahjustusi Saaremaal ei teinud. Põhiliselt valmistasid muret teele kukkunud puud. Sõrves oli kella kolme ajal tuul kõige tugevam, kiirusega 28,8 meetrit sekundis. Puid murdus teele just Sõrves, Leisi kandis. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=254755

Tartusse saabus torm alles õhtul ja enne seda oli seal ilm lihtsalt sombune. Toomemäel oli näha isegi üht avanemata roosinuppu. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=254749

Virtsu-Kuivastu praamid tormi tõttu ei sõida.

Pärnu rannas käinud uudistaja jäädvustas halli mere ja marutavad lained.