Tormihoiatus! Nädalalõpp kisub tuuliseks

Homme madalrõhkkonna mõju väheneb. Pilvekiht muutub laiguti hõredamaks ning vaid mõnes üksikus kohas võib lörtsi või lund sadada. Läänekaare tuul rahuneb. Õhutemperatuur on öösel -1 kuni -4, saartel ja rannikul rannikul kuni kaks kraadi, päeval on sooja kuni 4 kraadi.

Ööl vastu laupäeva on Eesti kohal kõrgema rõhuga foon. Olulist sadu ei tule ja tuul on nõrk. Selgineva taeva all on ilm üürikeseks kargem ja õhutemperatuur kuni -5, meretuulega veidi üle nulli.

Laupäev kisub tormiseks

Päeval pilvisus tiheneb ning saartele jõuab vihma- ja lörtsisadu, õhtul jõuab sadu idapoolsetesse maakondadesse ja seal tuleb algul lumena alla.

Läänemerele laieneva madalrõhkkonna servas tõuseb lõunatuul tugevaks, saartel ja rannikul on puhanguid kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on kuni neli kraadi.

Pühapäevaks toob Skandinaaviast lähenev madalrõhkkond tiheda lörtsi- ja vihmasaju. Lõuna- ja kagutuul paisub väga tugevaks, puhanguid on 20, saartel ja rannikul üle 25 m/s. Õhutemperatuur on öösel 0..+2, saartel ja läänerannikul kuni +4°C, päeval +2..+5, õhtupoolikul Lääne-Eestis kuni +7°C.

Esmaspäeval (17.02) liigub madalrõhkkond edasi Botnia lahe põhjatipu suunas ja muutub veel aktiivsemaks ning selle servas tõuseb lõuna- ja edelatuul sisemaal üle 20, saartel ja rannikul üle 25 m/s.

Tuul näitab vaibumismärke alles teisipäeval

Öösel sajab aeg-ajalt sajab vihma ja sadu võib rohke olla, päeval tuleb sekka ka lörtsi ja sajuhulk on väiksem. Õhutemperatuur on ööpäeva jooksul kuni kaheksa kraadi plusspoolel.