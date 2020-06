TORMIHOIATUS | Poolt riiki vallutab ohtlik ilm

Rapla maakond

30.06 alates varahommikust tugev vihmasadu, kohati äike. Oodatav sajuhulk 12 tunni jooksul on 25-50, kohati 70 mm. Läänekaarde pöörduv tuul tugevneb puhanguti 15-17, rannikul kuni 20 m/s.

Järva maakond

30.06 varahommikust alates tugev vihmasadu, kohati äike. Oodatav sajuhulk 12 tunni jooksul on 25-40 mm. Läänekaarde pöörduv tuul tugevneb puhanguti 15-17 m/s.

Viljandi maakond

30.06 varahommikust alates tugev vihmasadu, kohati äike. Oodatav sajuhulk 12 tunni jooksul on 25-40 mm. Läänekaarde pöörduv tuul tugevneb puhanguti 15-17 m/s.

Jõgeva maakond

29.06 alates õhtust sajab äikesevihma. Sadu on kohati tugev. Äikesepilvede all on tugevamaid tuulepuhanguid. Võib rahet sadada.

30.06 päeval tugev vihmasadu, kohati äike. Oodatav sajuhulk 12 tunni jooksul on 25-40 mm. Läänekaarde pöörduv tuul tugevneb puhanguti 15-17 m/s.

Põlva maakond

29.06 alates õhtust sajab äikesevihma. Sadu on kohati tugev. Äikesepilvede all on tugevamaid tuulepuhanguid. Võib rahet sadada.

30.06 päeval tugev vihmasadu, kohati äike. Oodatav sajuhulk 12 tunni jooksul on 25-40 mm. Läänekaarde pöörduv tuul tugevneb puhanguti 15-17 m/s.

Tartu maakond

29.06 alates õhtust sajab äikesevihma. Sadu on kohati tugev. Äikesepilvede all on tugevamaid tuulepuhanguid. Võib rahet sadada.

30.06 päeval tugev vihmasadu, kohati äike. Oodatav sajuhulk 12 tunni jooksul on 25-40 mm. Läänekaarde pöörduv tuul tugevneb puhanguti 15-17 m/s.

Valga maakond

29.06 alates õhtust sajab äikesevihma. Sadu on kohati tugev. Äikesepilvede all on tugevamaid tuulepuhanguid. Võib rahet sadada.

30.06 päeval tugev vihmasadu, kohati äike. Oodatav sajuhulk 12 tunni jooksul on 25-40 mm. Läänekaarde pöörduv tuul tugevneb puhanguti 15-17 m/s.